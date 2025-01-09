Игрок минского «Динамо» дисквалифицирован на два матча

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В матче «Динамо» Минск и ЦСКА, на девятой минуте, Коворгеня на синей линии плечом сбил игрока соперников Ниеиту Нестерова. Хоккеист ЦСКА при этом не владел шайбой. Наказание предусмотрено согласно правилу Дисциплинарного регламента КХЛ — «Атака в голову или шею».
Нестеров после случившегося доехал до скамейки запасных, но больше участие в игре не принимал. Изначально Коворгеня подвергся большому штрафу на пять минут за удар в область головы и шеи.
Эта встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу минского «Динамо». Для ЦСКА это третье поражение подряд после серии побед из 11 матчей.
Первую шайбу в начале второго периода забросил нападающий «Динамо» Крис Тирни. В середине второго периода минчане удвоили преимущество в счёте благодаря голу в большинстве Вадима Мороза с передач Джордана Гросса и Вадима Шипачёва.