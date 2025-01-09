Кожевников — о Романе Ротенберге: троллингом всколыхивает наше болото

"Ротенберг даёт прекрасные пресс-конференции, ими он будоражит лигу. Многим это не нравится, но он своими интервью подогревает интерес к лиге, не даёт ей быть в ступоре и в болоте. И привлекает интерес к своей персоне. Так что он молодец, тут ничего не скажешь. Говорю без всякой иронии. Ротенберг берёт и высказывает своё мнение, часто троллит людей. Своим троллингом он всколыхивает наше болото.