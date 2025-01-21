Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКА — «Локомотив» 21 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 21 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдет на «СКА Арене». Начало игры в 19:30 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После 45 матчей СКА набрал 55 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. У команды из Санкт-Петербурга серия из 4 поражений подряд, последний раз она побеждала 5 января — 5:2 с «Витязем».

«Локомотив» продолжает лидировать, после 48 игр в активе ярославцев 78 очков. В 2025 году команда Игоря Никитина еще ни разу не проиграла, на ее счету 6 побед подряд. На своем льду «Локомотив» недавно взял верх над СКА в овертайме — 4:3.

Всего в этом сезоне команды провели уже 5 встреч, 4 из них выиграл «Локомотив». Также в 4 матчах из 5 было заброшено 5 шайб и больше.

СКА недавно расторг контракт с американским защитником Энтони Деанджело. Из-за травм у хозяев сегодня не сыграют Никита Зайцев, Марат Хайруллин, Михаил Воробьев и Евгений Кузнецов.

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Локомотив». В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Букмекеры считают «Локомотив» и СКА главными претендентами на Кубок Гагарина. Сегодня по их мнению чуть больше шансов победить у клуба из Ярославля. Также здесь ждут меньше 6 голов.

СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь