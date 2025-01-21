СКА — «Локомотив» 21 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Локомотив» продолжает лидировать, после 48 игр в активе ярославцев 78 очков. В 2025 году команда Игоря Никитина еще ни разу не проиграла, на ее счету 6 побед подряд. На своем льду «Локомотив» недавно взял верх над СКА в овертайме — 4:3.