«Ак Барс» — «Салават Юлаев» 27 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Салават Юлаев» перед «зеленым» дерби идет третьим на Востоке, опережая «Ак Барс» на два очка. Уфимцы тоже два дня назад — 2:3 против СКА. Для команды Виктора Козлова это третий матч подряд на выезде, до этого «Салават» разнес «Сочи» (8:1). Уфимцы забросили в 48 матчах 151 шайбу и пропустили 114.