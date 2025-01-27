«Ак Барс» — «Салават Юлаев» 27 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» неровно провел предыдущий матч против «Сибири». Во втором периоде казанцы всего 4 раза бросили по воротам соперника. Команде Анвара Гатиятулина так и не удалось забить гол, и она уступила со счетом 0:1. После этого поражения «Ак Барс» занимает 4-е место в Восточной конференции, в активе казанцев 62 очка, разница шайб 143−109.
«Салават Юлаев» перед «зеленым» дерби идет третьим на Востоке, опережая «Ак Барс» на два очка. Уфимцы тоже два дня назад — 2:3 против СКА. Для команды Виктора Козлова это третий матч подряд на выезде, до этого «Салават» разнес «Сочи» (8:1). Уфимцы забросили в 48 матчах 151 шайбу и пропустили 114.
Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime и «Кинопоиск». В этом сезоне команды уже встречались 4 раза. На своем льду дважды были сильнее уфимцы, а «Ак Барс» одержал две победы в Казани, в том числе 8 января — 5:1.
Букмекеры не ждут сегодня много голов, на тотал меньше 5,5 предлагают невысокий коэффициент 1,65. На победу в основное время чуть больше шансов у «Ак Барса» — 2,36, у гостей — 2,85.