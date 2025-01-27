«Спартак» — ЦСКА 27 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Перед дерби с ЦСКА «Спартак» взял верх над «Локомотивом» (4:2). Красно-белые проигрывали после первого периода 0:2, но затем прибавили и победили лидера КХЛ. Теперь у команды Алексея Жамнова 62 очка после 47 матчей.
Столько же очков после 47 матчей и у ЦСКА. У армейцев только чуть хуже разница шайб: +16 против +19 у «Спартака». Красно-синие нелучшим образом выглядят в январе. У ЦСКА 2 победы и 6 поражений. На подготовку к дерби у красно-синих было 5 дней, последний матч они провели 21 января против «Северстали» (4:5 Б).
По личным встречам в этом сезоне впереди «Спартак», он выиграл три матча из пяти. При этом последнее дерби две недели назад осталось за ЦСКА — 4:2. Дубль в той встрече оформил армеец Максим Мамин.
Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Букмекеры в этой паре отдают небольшое предпочтение красно-белым, коэффициент на победу «Спартака» в основное время — 2,28. На победу ЦСКА дают 2,90.