«Спартак» — ЦСКА 27 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Столько же очков после 47 матчей и у ЦСКА. У армейцев только чуть хуже разница шайб: +16 против +19 у «Спартака». Красно-синие нелучшим образом выглядят в январе. У ЦСКА 2 победы и 6 поражений. На подготовку к дерби у красно-синих было 5 дней, последний матч они провели 21 января против «Северстали» (4:5 Б).