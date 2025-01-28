СКА — «Витязь» 28 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Витязь» занимает 10-е место на Западе и почти потерял шансы на выход в плей-офф. До «Торпедо», располагающегося на 8-й строчке, 9 очков. «Витязь» выиграл три матча из последних 5. В субботу подмосковные хоккеисты уступили «Куньлуню» (1:2). У «Витязя» есть проблемы в атаке, по результативности это 9-я команда на Западе: 121 шайба в 48 матчах.