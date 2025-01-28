СКА — «Витязь» 28 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА завершает 5-матчевую домашнюю серию игрой с «Витязем». Пока у команды Романа Ротенберга баланс ровный: 2 победы и 2 поражения. Три дня назад армейцы с берегов Невы одолели «Салават Юлаев» (3:2), в том матче три очка набрал Валентин Зыков. СКА после 48 матчей набрал 59 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. Отметим, что петербуржцы являются самой результативной командой КХЛ, они забили 177 голов.
«Витязь» занимает 10-е место на Западе и почти потерял шансы на выход в плей-офф. До «Торпедо», располагающегося на 8-й строчке, 9 очков. «Витязь» выиграл три матча из последних 5. В субботу подмосковные хоккеисты уступили «Куньлуню» (1:2). У «Витязя» есть проблемы в атаке, по результативности это 9-я команда на Западе: 121 шайба в 48 матчах.
В этом сезоне команды провели 2 встречи, оба раза СКА уверенно выиграл — 8:1 и 5:2. Сегодняшняя встреча пройдет в память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, хоккеисты СКА выйдут в особой форме.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Витязь». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime и «Кинопоиск».
По мнению букмекеров, явным фаворитом сегодня является СКА, коэффициент на победу в основное время — 1,47. На победу «Витязя» дают 5,90. Также в этом матче ждут как минимум 5 голов.