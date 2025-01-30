«Спартак» — СКА 30 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Спартак» уверенно провел два домашних матчах с топ-клубами. Красно-белые сначала справились с «Локомотивом» (4:2), а затем с ЦСКА (4:1). Против армейцев дублем отметился Ансель Галимов, вратарь Артем Загидулин, перешедший недавно из «Нефтехимика», отразил 25 бросков. На счету «Спартака» теперь 64 очка после 48 матчей и 3-е место в Западной конференции.
СКА завершил домашнюю серию победой над «Витязем» (4:1). Снова ярко проявил себя 19-летний форвард армейцев Иван Демидов, он забросил три шайбы. Всего на его счету в этом сезоне 19 голов и 21 передача. У СКА 61 очко после 49 игр и 6-е место на Западе. Главная новость последних дней — возвращение в строй ведущего защитника Александра Никишина после сотрясения мозга.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — СКА. В прямом эфире игру будет транслировать «Кинопоиск».
«Спартак» и СКА два раза встречались в этом сезоне. В Москве были сильнее армейцы с берегов Невы (5:2), а в Санкт Петербурге 8 января победили красно-белые (5:0).
Букмекеры считают шансы команд равными, коэффициент на победу «Спартака» в основное время — 2,55, на победу СКА — 2,50. Также тут ждут 6 голов и больше.