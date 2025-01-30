«Спартак» — СКА 30 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА завершил домашнюю серию победой над «Витязем» (4:1). Снова ярко проявил себя 19-летний форвард армейцев Иван Демидов, он забросил три шайбы. Всего на его счету в этом сезоне 19 голов и 21 передача. У СКА 61 очко после 49 игр и 6-е место на Западе. Главная новость последних дней — возвращение в строй ведущего защитника Александра Никишина после сотрясения мозга.