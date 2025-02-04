СКА — «Ак Барс» 4 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА продлил победную серию до 4 матчей, обыграв в Москве «Спартак» (4:3 Б) и «Динамо» (4:3 ОТ). С бело-голубыми лучшим в составе армейцев стал защитник Александр Никишин. Он отдал передачу и забросил две шайбы, в том числе решающую в овертайме. СКА остался на 6-м месте в Западной конференции, при этом плотность в таблице такая, что до идущей второй «Северстали» два очка и матч в запасе.