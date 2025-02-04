СКА — «Ак Барс» 4 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА продлил победную серию до 4 матчей, обыграв в Москве «Спартак» (4:3 Б) и «Динамо» (4:3 ОТ). С бело-голубыми лучшим в составе армейцев стал защитник Александр Никишин. Он отдал передачу и забросил две шайбы, в том числе решающую в овертайме. СКА остался на 6-м месте в Западной конференции, при этом плотность в таблице такая, что до идущей второй «Северстали» два очка и матч в запасе.
«Ак Барс» с 68 очками занимает 4-ю строчку на Востоке, и ему тоже очень близко до второго места в конференции. Казанцы выиграли три последних матча, два дня назад они разобрались с «Куньлунем» (6:3). Ярко проявил себя Дмитрий Яшкин, на счету форварда 2 гола и передача.
В этом сезоне команды сыграли один раз, в Казани «Ак Барс» был сильнее в овертайме — 3:2.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Ак Барс». В прямом эфире игру будут транслировать KHL и «Кинопоиск».
По мнению букмекеров, у СКА сегодня больше шансов выиграть, коэффициент на победу в основное время — 1,94. На победу «Ак Барса» дают 3,50. Также в этом матче ждут как минимум 5 голов.