«Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» тоже проиграл перед «зеленым дерби», он уступил дома «Торпедо» 1:5. У казанцев до этого была 5-матчевая победная серия. В концовке встречи с «Торпедо» во время рукопожатия случилась редкая в хоккее драка вратарей. Голкипер «Ак Барса» Мифтахов вовлек в стычку Кульбакова и Бочарова. На счету казанцев 72 очка, они идут вторыми на Востоке.