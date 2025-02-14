«Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Салават Юлаев» прервал серию из трех побед подряд, уступив три дня назад «Куньлуню» 2:4. В этом матче из-за травмы не сыграл лучший снайпер КХЛ Джош Ливо, канадец забросил 40 шайб в регулярном чемпионате. Пока неизвестно, сможет ли Ливо выйти против «Ак Барса». «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, в его активе 71 очко.
«Ак Барс» тоже проиграл перед «зеленым дерби», он уступил дома «Торпедо» 1:5. У казанцев до этого была 5-матчевая победная серия. В концовке встречи с «Торпедо» во время рукопожатия случилась редкая в хоккее драка вратарей. Голкипер «Ак Барса» Мифтахов вовлек в стычку Кульбакова и Бочарова. На счету казанцев 72 очка, они идут вторыми на Востоке.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс». В прямом эфире игру будут транслировать KHL и «Кинопоиск».
Это 6-я и последняя встреча «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в этом регулярном чемпионате. Первые два дерби остались за уфимцами, три последующих — за казанцами. Так, 27 января «барсы» выиграли в овертайме 4:3.
Букмекеры считают, что чуть больше шансов выиграть сегодня у хозяев площадки. На победу «Салавата Юлаева» в основное время дают коэффициент 2,34, на победу «Ак Барса» — 2,85. Также, судя по котировкам, тут ждут не больше 6 шайб.