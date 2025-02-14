Полицейские задержали подозреваемого в избиении Романа Скворцова

9 февраля стало известно, что Скворцов получил черепно-мозговую травму и попал в реанимацию в одну из больниц Новосибирска. 49-летний комментатор был избит агрессивно настроенными людьми у одного из местных баров. Спустя три дня Скворцова перевели из реанимации в одноместную палату. Сейчас его жизни ничего не угрожает.