Полицейские задержали подозреваемого в избиении Романа Скворцова

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к данному противоправному деянию. В настоящее время в Отделе полиции № 1 “Центральный” Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления», — сказано в сообщении.
9 февраля стало известно, что Скворцов получил черепно-мозговую травму и попал в реанимацию в одну из больниц Новосибирска. 49-летний комментатор был избит агрессивно настроенными людьми у одного из местных баров. Спустя три дня Скворцова перевели из реанимации в одноместную палату. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По факту избиения Скворцова было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Ранее сообщалось, что несколько участников нападения могли покинуть Россию и уехать в Казахстан.
В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». В Новосибирске комментатор работал на Матче звезд КХЛ.