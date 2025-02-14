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«Сибирь» — «Металлург» 15 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

15 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между новосибирской «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом». Встреча пройдет на «Сибирь-Арене». Начало игры в 13:30 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

У «Сибири» продолжается домашняя серия. Команда Вадима Епанчинцева только что два раза обыграла «Ладу» с одинаковым счетом 4:1 и поднялась на 7-е место в Восточной конференции. Сибиряки практически гарантировали себе выход в плей-офф, они оторвались на 12 очков от идущего 9-м «Нефтехимика». Лучшим бомбардиром команды остается Тревор Мерфи, на счету канадца 52 (12+40) очка.

«Металлург» почти весь февраль играет в гостях. Пока у магнитогорцев 2 победы и 2 поражения. Три дня назад команда Андрея Разина победила «Трактор» 3:1. «Металлург» — пятый на Востоке, и у него еще есть шанс занять первое место и получить преимущество домашней площадки в плей-офф. Тут тоже больше всех очков в команде набрал защитник: у шведа Робина Пресса 3 гола и 30 передач.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сибирь» — «Металлург». В прямом эфире игру будут транслировать KHL и «Кинопоиск».

В этом сезоне команды встречались три раза. Первая игра осталась за «Сибирью» (4:3), затем дважды побеждал «Металлург» — 4:1 и 3:1.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются гости. На победу «Металлурга» в основное время предлагают коэффициент 2,14, на победу «Сибири» — 3,20. Также тут ждут не больше 5 голов.

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