«Сибирь» — «Металлург» 15 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

У «Сибири» продолжается домашняя серия. Команда Вадима Епанчинцева только что два раза обыграла «Ладу» с одинаковым счетом 4:1 и поднялась на 7-е место в Восточной конференции. Сибиряки практически гарантировали себе выход в плей-офф, они оторвались на 12 очков от идущего 9-м «Нефтехимика». Лучшим бомбардиром команды остается Тревор Мерфи, на счету канадца 52 (12+40) очка.
«Металлург» почти весь февраль играет в гостях. Пока у магнитогорцев 2 победы и 2 поражения. Три дня назад команда Андрея Разина победила «Трактор» 3:1. «Металлург» — пятый на Востоке, и у него еще есть шанс занять первое место и получить преимущество домашней площадки в плей-офф. Тут тоже больше всех очков в команде набрал защитник: у шведа Робина Пресса 3 гола и 30 передач.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сибирь» — «Металлург». В прямом эфире игру будут транслировать KHL и «Кинопоиск».
В этом сезоне команды встречались три раза. Первая игра осталась за «Сибирью» (4:3), затем дважды побеждал «Металлург» — 4:1 и 3:1.
По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются гости. На победу «Металлурга» в основное время предлагают коэффициент 2,14, на победу «Сибири» — 3,20. Также тут ждут не больше 5 голов.