«Сибирь» — «Металлург» 15 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Металлург» почти весь февраль играет в гостях. Пока у магнитогорцев 2 победы и 2 поражения. Три дня назад команда Андрея Разина победила «Трактор» 3:1. «Металлург» — пятый на Востоке, и у него еще есть шанс занять первое место и получить преимущество домашней площадки в плей-офф. Тут тоже больше всех очков в команде набрал защитник: у шведа Робина Пресса 3 гола и 30 передач.