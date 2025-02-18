Не обрадовался первой шайбе в ВХЛ, удивился приглашению на Матч звезд КХЛ. Как хоккеист, названный в честь Ягра, покоряет российский хоккей

В этом году особенно запомнилось то, что молодых игроков в Новосибирске оказалось пять, а не четыре, как обычно. Сергей Лукьянцев должен был поехать из-за травмы Матвея Короткого. Как выяснилось позже, повреждение не было настолько серьезным, чтобы пропустить хоккейный праздник, поэтому состав сокращать не стали. Дивизион Тарасова представили сразу два игрока МХЛ.
Однако оказалось, что не только Лукьянцева удивляла фортуна, но и Яромир Ермаков — игрок тульской «Академии Михайлова», не ждал счастливого билета в Новосибирск (и зря, он стал самым результативным игроком молодой гвардии, забив четыре гола за две игры).
Почему его так удивил вызов на Матч звезд КХЛ и совсем не обрадовала первая заброшенная шайба в ВХЛ? Как Екатеринбург помог «перезагрузить» карьеру и как Яромир реагирует на хейт в свою сторону? На все эти вопросы он уже дал нам ответ в этом интервью.
«Ожидал немного другого — “0+0” отыграл эту игру»
— Следили за твоей реакцией на Кубке Вызова. Был удивлен, когда назвали твою фамилию?
— Конечно удивлен, ожидал немного другого — «0+0» отыграл эту игру. Может быть, в чем-то другом заметили, позвали, спасибо за предоставленный шанс быть на таком прекраснейшем мероприятии.
— В сезоне у тебя блестящая статистика 46 очков после 34 матчей (на момент интервью). Почему «0+0», что пошло не так на матче Кубка Вызова?
— Реализация моментов, наверное, только это. Было много моментов, чтобы забить, чтобы отдать. В целом не расстроился, неплохой хоккей показали, выиграли — самое главное. Просто был удивлен, что пригласили сюда.
— В интервью, выложенном в телеграм-канале «Академии Михайлова», сказал, что волнения во время Матча звезд не будет. Действительно его не было?
— Конечно чуть-чуть было по началу, когда только сюда приехали. Потом уже расходился, рассмотрел, поговорил, с некоторыми ребятами, поэтому все хорошо, отличная команда, отличный коллектив.
— После объявления хоккеистов, которые сыграют на Матче звезд КХЛ, было в СМИ мнение, что ты незаслуженно едешь. Как сам к этому относишься?
— Сколько людей, столько и мнений. Отчасти с некоторыми я согласен — «0+0». Но в целом сыграл неплохо, где-то выделялся. Тому пример Ваня Демидов, который сейчас показывает хороший хоккей. На Кубке Вызова в 2023 году набрал «0+0» и его отправили на Матч звезд. Я видел, читал, но сильного расстройства у меня не было. Я понимаю, какую работу я проделываю.
— Поддерживал кто-то на трибунах в Новосибирске?
— Да, приехала мама, сестра и отчим. Спасибо им большое за поддержку, что приехали. Они с Омска на поезде приехали сюда поддержать меня.
«Благодаря тому, что он занимался хоккеем, не было сомнений, что нужно было меня отдавать в этот спорт»
Яромир Ермаков сейчас играет в Туле, но родился он в 2005 году за 2788 км оттуда — в Омске, где сейчас продолжает жить его семья. Хоккейный сезон-2004/2005 выдался крайне интересным, в Омске в том числе. Это время запомнилось нам локаутом в НХЛ, укреплением российского хоккея и приездом одного из самых высокооплачиваемых игроков Яромира Ягра к берегу Иртыша.
Родители нашего героя назвали сына в честь звезды мирового хоккея, но по-настоящему важную роль в его жизни сыграл дядя — Владлен Кулиш, трагически погибший в 2011 году в возрасте 18 лет.
— Твой дядя, Владлен Кулиш, был игроком «Омских Ястребов». Как он повлиял на карьеру, на формирование личности?
— Благодаря ему и благодаря тому, что он занимался хоккеем, не было сомнений, что меня тоже нужно отдавать в этот спорт, и поэтому и номер взял его, в честь него. Он играл под ним, и я сейчас тоже под ним играю.
— Тебя назвали в честь Яромира Ягра. Это как-то отражается вообще на твоей жизни?
— Да нет, никакой дополнительной ответственности. Это, может, отражается в шуточном плане, когда в команде ребята могут пошутить, Ягром назвать, а так, больше нет. Никакой ответственности из-за имени нет.
— Хотел бы, как и Ягр, так же долго проводить свою карьеру?
— Не знаю, настолько долго хотел бы или нет, посмотрим по обстоятельствам, но, конечно, хотелось бы стать такой же звездой мирового хоккея, как и он.
— Родился в Омске, потом переезжал в Екатеринбург, потом в Тулу. Как вообще эти переезды повлияли на тебя как на игрока?
— Переезд в Екатеринбург — это нужный переезд, который перезагрузил мою карьеру, дал мне снова почувствовать то, что я могу показывать хороший результат, играть в хоккей, получать от него удовольствие. В целом, перезагрузил меня, дал мне возможность повзрослеть, уехать от родителей, от этой обстановки домашней, больше находиться в коллективе, с ребятами.
— Переезд в Екатеринбург позволил перезагрузить карьеру. Почему так произошло?
— В Омске последний год как-то был не очень, расстраивался из-за хоккея много, не было какого-то удовольствия, мало набирал очков, поэтому, наверное, из-за этого.
— Это приглашение в Новосибирск, удачный сезон в МХЛ и неплохое начало в ВХЛ. Если вернуться к тебе 10-летнему, то что бы ты себе сейчас сказал?
— Не расстраиваться из-за ошибок и проигрышей, потому что они сделают тебя сильнее. Продолжать работать несмотря ни на что, оставаться хорошим человеком и быть открытым к людям.
«Для меня хоккей — это удовольствие, нужно улыбаться, чтобы ты отдавал ему свои положительные эмоции, а он приносил их тебе»
С сезона-2022/2023 Яромир Ермаков пополнил состав тульской «Академии Михайлова». С каждым сезоном показатели хоккеиста росли и уже в текущем чемпионате Ермаков — лучший бомбардир команды и в числе топ-5 бомбардиров лиги. Яромир стал первым игроком Тулы, поехавшим на Матч звезд КХЛ. В Новосибирске хоккеист отличился результативностью и поучаствовал в конкурсе «Круг на скорость», где оказалось, что он еще и один из самых быстрых игроков.
О прогрессе в МХЛ, дебюте в ВХЛ, помощи старших товарищей по команде и не радостной первой шайбе на чемпионате России мы уже поговорили с нашим героем.
— Ты чувствуешь свой прогресс за время выступления в МХЛ?
— Наверное, да. Как-то хочется уже пробовать дальше идти, играть больше в высших дивизионах, пробовать свои силы там. Понимаю, что хоккеисту нужно расти, я стараюсь, иду к этому, работаю. Поэтому в следующем году не знаю, как будет. Хочется, конечно, чего-то большего, но и от молодежки тоже нельзя откатываться. Это хорошая лига, хорошее время, хорошие ребята, которые могут дать отпор сопернику. Хотелось бы играть везде.
— У тебя есть дополнительная подготовка для поддержания физической формы?
— Нет, ничего дополнительного сам не делаю. У нас есть тренер по физической подготовке, готовимся с ним в зале. Обязательно заминка — это после тренировок, после игр. Если после первой игры есть на следующие дни пауза, то нужно идти в зал перед выходным.
— В Матче звезд КХЛ ты участвовал в конкурсе на скорость. Ты знал ранее, что ты скоростной игрок?
— Ну, говорят, да, в команде говорят, что я один из скоростных. В целом понимаю это, смотрю, анализирую хоккей, наши игры. Наверное, просто так получается, что я легкий. В целом стараюсь больше сил тратить не на это. Нужно правильно их разбивать на всю игру, не попросту бегать, а стараться обдуманно действовать, думать больше на беговых площадках.
— Получается?
— Да, перед этим сезоном поговорил с тренером по нападению, Дмитрием Александровичем Черняковым. Он мне дал такую установку, дал задание, что нужно больше думать, распределять силы. И когда у меня появится хороший момент для реализации, то эти силы мне понадобятся.
— А есть какие-то у тебя ритуалы перед матчами?
— Ну, наверное, форму, да. Я надеваю все с правой руки, с правой стороны ноги. Стараюсь не загоняться, как-то задумываться об игре, ходить с серьезным лицом. Для меня хоккей — это удовольствие, нужно улыбаться, чтобы ты отдавал ему свои положительные эмоции, а он приносил их тебе.
— Как проводишь время вообще вне льда, вне тренировок?
— Чаще в компьютерный клуб ходим с ребятами, с Кириллом Колыхаловым, это мой друг с Тулы. Чаще в компьютерный клуб, в Counter-Strike играем. Мотя [Матвей] Короткий, тоже мы с ним были, человек после этого три забивает. В PlayStation и в хоккей, и в футбол играем.
— У тебя относительно недавно была первая заброшенная шайба в ВХЛ. Какие мысли были в этот момент?
— Да, был счастлив и расстроен одновременно, потому что вышел с удаления, до этого заработал два удаления в команде, одно из них реализовали, как-то переполняли эмоции, когда сидел на втором, там был еще опасный момент. Спасибо большое игрокам обороны, вратарю, что они забили, после этого удачно выскочил, хорошо отдали, я должен был реализовать этот момент, чтобы как-то хотя бы искупить свою вину, так скажем.
Поначалу как-то таких прям радостных эмоций не было, просто выдохнул. А потом уже после игры, конечно, все начали поздравлять, писать. Пришел в номер, лег и была такая улыбка на лице.
— На этой игре был в первом звене, играл с лидерами по очкам в команде. Они помогали?
— Конечно, да, они говорили, не стесняться, делать то, что умею, бросать, обыгрывать. Говорили: «Никто тебя за это не будет ругать, “тыкать носом” тебя тоже». Все было в поддержке, все было в помощи ко мне, и спасибо им большое за это.
— Уход Решетникова, Андриевского, назначение Ирека Галявиева. В АКМ нестабильная ситуация с тренерами, это сказывается на команде?
— Это дело руководства, наше дело хоккеистов просто играть, приносить победы и выигрывать.
— Но это же влияет на настрой?
— Ну, много факторов таких хоккейных, которые будут влиять на все, мешать тебе. Ты просто должен выходить, показывать то, что ты показываешь, то, что ты умеешь, и стараться добывать победу.
«Если Тула будет в КХЛ, то это будет просто шикарно»
Министр спорта Тульской области Михаил Трунов заявил о намерении хоккейного клуба заявиться на участие в чемпионате КХЛ в сезоне-2025/2026.
Яромир оценил это решение и рассказал, как сам хотел бы оставаться в хоккее после завершения игровой карьеры. Конечно, об этом говорить еще рано, но через время мы узнаем, сбылись ли его планы или все вышло как-то иначе.
— Сейчас АКМ плотно готовится ворваться в Континентальную хоккейную лигу. Что об этом думаешь?
— Если это получится, это будет шикарно. Спасибо АКМ за то, что у нас такая хорошая система. Спасибо руководству, которое помогает нам и развивает наш тульский хоккей. Поэтому если так получится, то это будет просто шикарно.
— Есть к тебе интересы со стороны клубов КХЛ?
— Нет, такого не знаю. У меня сейчас все мысли о сезоне, все мысли о хоккее. Не задумываюсь про это.
— В интервью в 2022 году ты проронил фразу, что хочешь в будущем тренировать. Так и хочешь?
— Ну, наверное, да. Хочется побольше поиграть, а потом уже взять какой-нибудь не прям набор детей, а подрастающий возраст, академию. Поэтому посмотрим, как будет дальше, но сейчас пока еще есть такая мыс.