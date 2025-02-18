Не обрадовался первой шайбе в ВХЛ, удивился приглашению на Матч звезд КХЛ. Как хоккеист, названный в честь Ягра, покоряет российский хоккей

— Да, был счастлив и расстроен одновременно, потому что вышел с удаления, до этого заработал два удаления в команде, одно из них реализовали, как-то переполняли эмоции, когда сидел на втором, там был еще опасный момент. Спасибо большое игрокам обороны, вратарю, что они забили, после этого удачно выскочил, хорошо отдали, я должен был реализовать этот момент, чтобы как-то хотя бы искупить свою вину, так скажем.