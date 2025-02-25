Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» — «Динамо» Москва 25 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 25 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо». Встреча пройдет на «Арене-2000». Начало игры в 19:00 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Турнирная ситуация позволяет «Локомотиву» спокойно готовиться к плей-офф. Главный тренер Игорь Никитин дает отдохнуть некоторым игрокам и выпускает молодых хоккеистов. Так, победу в матче с «Сибирью» недавно принес 18-летний Егор Сурин, забивший в овертайме. Важно еще, что вернулся после травмы основной вратарь Даниил Исаев, с «Сибирью» он отбил 10 бросков из 11.

Московское «Динамо» продолжает биться за место в топ-4 на Западе. Но после трех побед пподряд последовала серия из трех поражений. Бело-голубые проиграли «Спартаку», «Сочи» и минскому «Динамо». Москвичи просели по «физике», сказался напряженный график и тренировки. Но время исправить ситуацию у главного тренера Алексея Кудашова еще есть.

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо» Москва. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

«Локомотив» в этом сезоне два раза выиграл у «Динамо», на счету москвичей одна победа.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Локомотив». Коэффициент на победу ярославцев в основное время — 2,05, на победу гостей — 3,30. По ожиданиям экспертов, много голов тут не будет, тотал меньше 5 стоит 1,75.

Локомотив
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь