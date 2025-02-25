«Локомотив» — «Динамо» Москва 25 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Московское «Динамо» продолжает биться за место в топ-4 на Западе. Но после трех побед пподряд последовала серия из трех поражений. Бело-голубые проиграли «Спартаку», «Сочи» и минскому «Динамо». Москвичи просели по «физике», сказался напряженный график и тренировки. Но время исправить ситуацию у главного тренера Алексея Кудашова еще есть.