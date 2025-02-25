СКА — «Спартак» 25 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Регулярный чемпионат КХЛ близится к завершению, а СКА по-прежнему чередует победы с поражениями. После хорошей игры с «Северсталью» (5:3) последовал провал на своем льду против «Куньлуня» (4:6). Команда Романа Ротенберга не отличается надежностью в обороне, да и вратари не выручают. Хотя постоянные замены по ходу матчей вряд ли помогают голкиперам СКА. Клуб из Санкт-Петербурга с 71 очком занимает 7-е место в Западной конференции.
Плотность на Западе такая, что «Спартак», набравший 74 очка, находится на второй строчке в таблице. Красно-белые тоже не могут похвастаться стабильными результатами. В феврале на их счету 4 победы и 4 поражения. Но что выделяет команду Алексея Жамнова, так это высокая результативность матчей. Она может как выиграть 7:4, так и проиграть 6:8. Правда, матч с минским «Динамо» два дня назад пошел не по плану — 0:3. Ноль шайб от второй команды по голам в сезоне — это редкость.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке. В прямом эфире игру СКА — «Спартак» покажет KHL и «Кинопоиск».
Матчи между СКА и «Спартаком» по-разному складывались в этом сезоне. В Москве два раза победа оставалась за командой Ротенберга (один раз по буллитам), а в Санкт-Петербурге красно-белые разгромили соперника 5:0.
По мнению букмекеров, чуть больше шансов победить сегодня у СКА. На победу армейцев в основное время предлагают коэффициент 2,14, а на победу «Спартака» — 3,00. На тотал голов больше 5,5 дают скромные 1,50, это намекает на град шайб на «СКА Арене».