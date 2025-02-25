СКА — «Спартак» 25 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Плотность на Западе такая, что «Спартак», набравший 74 очка, находится на второй строчке в таблице. Красно-белые тоже не могут похвастаться стабильными результатами. В феврале на их счету 4 победы и 4 поражения. Но что выделяет команду Алексея Жамнова, так это высокая результативность матчей. Она может как выиграть 7:4, так и проиграть 6:8. Правда, матч с минским «Динамо» два дня назад пошел не по плану — 0:3. Ноль шайб от второй команды по голам в сезоне — это редкость.