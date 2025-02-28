Ротенберг объяснил пропажу шкафчика Кузнецова из раздевалки СКА

«На его восстановление нужно время. Это уже понятно. А сколько надо времени — мы не знаем. Кроме того, в нашей раздевалке висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. В данном случае у нас сейчас только те ребята, кто летит на следующий матч в Минск. Сейчас нужно не про шкафчик думать, а как всем нам — клубу СКА, медикам — оказать помощь Кузнецову, чтобы он восстановился и вернулся в хоккей. Вот это самая серьезная задача. И здесь не надо искать иной подтекст.



Сейчас Евгений находится в Санкт‑Петербурге. Но, возможно, лечение будет не только в нашем городе. Возможно, в Германии. Но пока неделю он точно будет в Санкт‑Петербурге, находясь в домашнем покое. К нему на дом будут приезжать доктора. Не хотим его класть в больницу. СКА ему максимально помогает. Мы поддерживаем и Женю, и его семью. Здоровье спортсмена для нас — на первом месте», — сказал Ротенберг.