Ротенберг объяснил пропажу шкафчика Кузнецова из раздевалки СКА

32-летний нападающий пропустил две последние домашние игры СКА против «Спартака» (2:7) и московского «Динамо» (0:1). В конце декабря Кузнецов получил сотрясение мозга, восстановление от которого заняло полтора месяца. В начале февраля он вернулся в команду и провел пять матчей.
Журналист Артур Хайруллин сообщил, что из-за неспортивных причин Кузнецов может больше не сыграть за СКА. Также сообщалось, что в раздевалке СКА отсутствует шкафчик с фамилией Кузнецова. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию «сплетнями». Пресс-служба СКА объявила, что Кузнецов заболел ОРВИ. Также у него выявлены осложнения, связанные с перенесенным сотрясением мозга.
«На его восстановление нужно время. Это уже понятно. А сколько надо времени — мы не знаем. Кроме того, в нашей раздевалке висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. В данном случае у нас сейчас только те ребята, кто летит на следующий матч в Минск. Сейчас нужно не про шкафчик думать, а как всем нам — клубу СКА, медикам — оказать помощь Кузнецову, чтобы он восстановился и вернулся в хоккей. Вот это самая серьезная задача. И здесь не надо искать иной подтекст.
Сейчас Евгений находится в Санкт‑Петербурге. Но, возможно, лечение будет не только в нашем городе. Возможно, в Германии. Но пока неделю он точно будет в Санкт‑Петербурге, находясь в домашнем покое. К нему на дом будут приезжать доктора. Не хотим его класть в больницу. СКА ему максимально помогает. Мы поддерживаем и Женю, и его семью. Здоровье спортсмена для нас — на первом месте», — сказал Ротенберг.
Кузнецов перешел в СКА летом 2024 года, подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 38 матчей, набрав в них 37 (12+25) очков.
СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 18 очков. В воскресенье, 2 марта, «армейцы» на выезде сыграют с минским «Динамо». Начало матча — в 17:10 по московскому времени.