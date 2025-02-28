Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг объяснил пропажу шкафчика Кузнецова из раздевалки СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался по поводу ситуации с нападающим команды Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

32-летний нападающий пропустил две последние домашние игры СКА против «Спартака» (2:7) и московского «Динамо» (0:1). В конце декабря Кузнецов получил сотрясение мозга, восстановление от которого заняло полтора месяца. В начале февраля он вернулся в команду и провел пять матчей.

Журналист Артур Хайруллин сообщил, что из-за неспортивных причин Кузнецов может больше не сыграть за СКА. Также сообщалось, что в раздевалке СКА отсутствует шкафчик с фамилией Кузнецова. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию «сплетнями». Пресс-служба СКА объявила, что Кузнецов заболел ОРВИ. Также у него выявлены осложнения, связанные с перенесенным сотрясением мозга.

«На его восстановление нужно время. Это уже понятно. А сколько надо времени — мы не знаем. Кроме того, в нашей раздевалке висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. В данном случае у нас сейчас только те ребята, кто летит на следующий матч в Минск. Сейчас нужно не про шкафчик думать, а как всем нам — клубу СКА, медикам — оказать помощь Кузнецову, чтобы он восстановился и вернулся в хоккей. Вот это самая серьезная задача. И здесь не надо искать иной подтекст.

Сейчас Евгений находится в Санкт‑Петербурге. Но, возможно, лечение будет не только в нашем городе. Возможно, в Германии. Но пока неделю он точно будет в Санкт‑Петербурге, находясь в домашнем покое. К нему на дом будут приезжать доктора. Не хотим его класть в больницу. СКА ему максимально помогает. Мы поддерживаем и Женю, и его семью. Здоровье спортсмена для нас — на первом месте», — сказал Ротенберг.

Кузнецов перешел в СКА летом 2024 года, подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 38 матчей, набрав в них 37 (12+25) очков.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 18 очков. В воскресенье, 2 марта, «армейцы» на выезде сыграют с минским «Динамо». Начало матча — в 17:10 по московскому времени.

СКА
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
27.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22384 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Артемий Плешков
Максим Моторыгин
2-й период
21:38
Сергей Плотников
28:09
Игорь Ожиганов
38:18
Михаил Григоренко
3-й период
49:03
Владимир Алистров
54:59
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Артем Сергеев)
Статистика
9
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
КХЛ: таблица и календарь