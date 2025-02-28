СКА поместил Кузнецова в список травмированных

«Проблемы у Кузнецова действительно серьезные. Последствия сотрясения, конечно, могут сказаться, но вряд ли это можно назвать единственной причиной, по которой он не выходит на лед. Если чуть более конкретно — если бы в КХЛ существовала программа помощи игрокам, как в НХЛ, то Кузнецов попал бы в нее», — написал Хайруллин.