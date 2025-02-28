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СКА поместил Кузнецова в список травмированных

Нападающий СКА Евгений Кузнецов внесен в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Нападающий СКА Евгений Кузнецов внесен в список травмированных и продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга», — сказано в заявлении клуба.

32-летний нападающий пропустил две последние домашние игры СКА против «Спартака» (2:7) и московского «Динамо» (0:1). В конце декабря Кузнецов получил сотрясение мозга, восстановление от которого заняло полтора месяца. В начале февраля он вернулся в команду и провел пять матчей.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин заявил, что у Кузнецова есть также иные причины, по которым он не сможет выйти на лед.

«Проблемы у Кузнецова действительно серьезные. Последствия сотрясения, конечно, могут сказаться, но вряд ли это можно назвать единственной причиной, по которой он не выходит на лед. Если чуть более конкретно — если бы в КХЛ существовала программа помощи игрокам, как в НХЛ, то Кузнецов попал бы в нее», — написал Хайруллин.

В феврале 2024 года Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Во время месячного отсутствия на льду он был обменян из «Вашингтона» в «Каролину».

Летом 2019 года Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе, взятой у него во время чемпионата мира 2019 года, был обнаружен кокаин. НХЛ, находящаяся вне юрисдикции IIHF, отстранила Кузнецова на три матча.

Кузнецов перешел в СКА летом 2024 года, подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 38 матчей, набрав в них 37 (12+25) очков.

СКА
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
27.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22384 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Артемий Плешков
Максим Моторыгин
2-й период
21:38
Сергей Плотников
28:09
Игорь Ожиганов
38:18
Михаил Григоренко
3-й период
49:03
Владимир Алистров
54:59
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Артем Сергеев)
Статистика
9
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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