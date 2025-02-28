СКА поместил Кузнецова в список травмированных

«Нападающий СКА Евгений Кузнецов внесен в список травмированных и продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга», — сказано в заявлении клуба.
32-летний нападающий пропустил две последние домашние игры СКА против «Спартака» (2:7) и московского «Динамо» (0:1). В конце декабря Кузнецов получил сотрясение мозга, восстановление от которого заняло полтора месяца. В начале февраля он вернулся в команду и провел пять матчей.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин заявил, что у Кузнецова есть также иные причины, по которым он не сможет выйти на лед.
«Проблемы у Кузнецова действительно серьезные. Последствия сотрясения, конечно, могут сказаться, но вряд ли это можно назвать единственной причиной, по которой он не выходит на лед. Если чуть более конкретно — если бы в КХЛ существовала программа помощи игрокам, как в НХЛ, то Кузнецов попал бы в нее», — написал Хайруллин.
В феврале 2024 года Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Во время месячного отсутствия на льду он был обменян из «Вашингтона» в «Каролину».
Летом 2019 года Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе, взятой у него во время чемпионата мира 2019 года, был обнаружен кокаин. НХЛ, находящаяся вне юрисдикции IIHF, отстранила Кузнецова на три матча.
Кузнецов перешел в СКА летом 2024 года, подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 38 матчей, набрав в них 37 (12+25) очков.