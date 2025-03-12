Руководителей клуба КХЛ задержали в аэропорту с черной икрой

Как сообщает Sport Baza, инцидент произошел 6 марта. При себе у Кислицына и Попова было пять полукилограммовых банок с черной икрой. Юрий Попов заявил, что вся икра принадлежит ему. Он рассказал, что купил ее с рук для себя и никаких чеков или документов у него нет, и он не знал, что они нужны. По словам начальника команды «Салават Юлаев», продавец заявил, что икра была выращена искусственно, а значит, никаких проблем не возникнет.