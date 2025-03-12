Руководителей клуба КХЛ задержали в аэропорту с черной икрой

Как сообщает Sport Baza, инцидент произошел 6 марта. При себе у Кислицына и Попова было пять полукилограммовых банок с черной икрой. Юрий Попов заявил, что вся икра принадлежит ему. Он рассказал, что купил ее с рук для себя и никаких чеков или документов у него нет, и он не знал, что они нужны. По словам начальника команды «Салават Юлаев», продавец заявил, что икра была выращена искусственно, а значит, никаких проблем не возникнет.
После опроса сотрудников «Салавата Юлаева» отпустили, к тому времени остальная команда успела улететь в Уфу. В отношении Юрия Попова составлен материал проверки по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). Изъятую икру направили на экспертизу.
6 марта в Хабаровске «Салават Юлаев» играл с местным «Амуром». Игра завершилась победой уфимской команды со счетом 2:1 в овертайме.