Зинэтула Билялетдинов: в «Динамо» я старался оберегать Овечкина

«Мы с ним говорили об игровых моментах, чтобы он развивался. По Александру изначально было видно, что он игрок талантливый, способный, у него было огромное желание играть. Он стремился к этому, играл всегда с большой отдачей. Было видно, что это непростой игрок. Его только надо было оберегать от того, чтобы с ним не было проблем. Мы нормально общались, обсуждали жизненные моменты, ты ему рассказываешь, что хорошо, что плохо. Но это нормальное обычное общение взрослого со своим родным человеком. Я всегда старался ему подсказать что-то хорошее. Слава богу, серьезных проблем у него не было.



Проявлялась ли звездность у Овечкина? Нет, он молодец. Он никогда себя не выпячивал, в этом плане он очень простой, солидный парень. Любит общаться, ребята любят с ним общаться в коллективе. С одной стороны, он простой, а с другой — это махина. Он зрелый как человек, как мировая величина. Таких людей в хоккее не так много, и было большое счастье с ними работать. Вообще, я считаю себя счастливым человеком как тренер, потому что мне повезло работать с великими игроками и не только с великими, а и с хорошими игроками, хорошими людьми. Я всегда получал от этого удовольствие. И, вспоминая их, радуюсь этому», — сказал Билялетдинов.