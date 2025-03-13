ЦСКА испортил праздник «Автомобилисту», но «УГМК-Арена» получилась уникальной!

В общем, расстроить тут может только отсутствие пива и парковки для болельщиков. Если момент с пивом удастся пережить, то парковка — это важно. Тем более, если ориентация на целевую аудиторию, у которой есть дети, то почему не учли, что с большой вероятностью у них есть еще и машина? Директор арены Тарас Табаков объяснил это тем, что общественный транспорт в городе ходит до 11 часов вечера и у зрителей не будет трудности, чтобы добраться до дома.