ЦСКА испортил праздник «Автомобилисту», но «УГМК-Арена» получилась уникальной!

Ждали этого открытия последние годы как манны небесной, ведь на долю «УГМК-Арены» еще во время строительства выпало немало трудностей — пандемия, начало специальной военной операции. Начинали строить в 2019 на месте старой телебашни и думали, что уже к 2021 году все будет готово. Жизнь внесла свои коррективы, поэтому готовились открывать в 2023-м. До конца все доделали к 2025-му. К слову, в 2023-м арена еще и дважды за месяц успела загореться, но это уже так, мелочи.
Подтвердить мнение, что задача открыть УГМК-Арену была ох, какой непростой, смог и гендиректор УГМК Андрей Козицын.
"Все получилось благодаря конструктивной работе с КХЛ. Чтобы вписаться во все требования, нужен большой труд, человеческие усилия. Все это было непросто, тем более в современных условиях. Удалось все реализовать, кто участвовал — всех благодарю. Я в своей жизни запускал много предприятий, могу честно сказать, что проще запустить завод, чем то место, где мы с вами находимся.
В течение пяти лет шло строительство и то, что задумывалось изначально, и то, что вышло в итоге — два разных объекта«, — сказал Козицын во время пресс-конференции, посвященной открытию “УГМК-Арены”.
Первый матч на новой арене екатеринбуржцы проиграли ЦСКА со счетом 3:4. Москвичи подпортили праздник соперникам, но на носу плей-офф и упускать очки нельзя, так что тут уж не обессудьте. Зато у екатеринбуржцев теперь одна из самых удобных арен в лиге. Или пока все-таки нет?
"Надо привыкнуть чуть-чуть. Все равно другая арена, все другое, больше болельщиков, перегорели просто немного. Все поменялось, ходишь тут каждый день в шоке от того, насколько круто все сделано.
Лед надо чуть-чуть подкорректировать. Наверное, если проиграли, то пока еще не привыкли, пока еще тут неудобно«, — сказал форвард “Автомобилиста” Семен Кизимов.
Что же получилось построить? Мы собрали сюда все плюсы и минусы об одной из лучших арен КХЛ и можем сказать точно — «УГМК-Арена» получилась одной из лучших в России. Перевешивают в ней плюсы или минусы — решать уже вам.
«УГМК-Арена» VS «Уралец». Что изменилось?
Этот блок можно смело пропустить и листать дальше, но если вы любитель примериться к цифрам, оценить и посчитать, то вэлком.
Общая площадь «УГМК-Арены» — 120 тыс. кв.метров, полезная площадь — 90 тыс. кв.метров, состоит она из пяти уровней. Справедливости ради стоит отметить, что вся площадь «Уральца» была 32 тыс.кв.метров. В новом комплексе также есть отдельный тренировочный паркет и тренировочная арена. Они соседствуют друг с другом, но в каждом помещении свой микроклимат. Наличие этих арен помогает не останавливать тренировочный процесс даже если в здании проводится мероприятие, а их будет много.
Помимо баскетбольных и хоккейных матчей главная чаша будет перестраиваться и под концерты. Это несомненный плюс, ведь ранее большинство исполнителей располагались в МТС-Холле, добираться до которого очень непросто даже на машине, а на общественном транспорте просто невозможно уже после семи часов вечера.
Всего «УГМК-Арена» сможет проводить мероприятия по 15 видам спорта, начиная от ледовых — кёрлинг, фигурное катание, шорт-трек и пр., заканчивая баскетболом, волейболом, мини-футболом и другими активностями, которых в Екатеринбурге достаточно.
У «Автомобилиста» появились соседи
В новом комплексе с «Автомобилистом» будет соседствовать самый титулованный женский баскетбольный клуб России УГМК. Девчонки 17-кратные чемпионки России и в Екатеринбурге у них своя большая фанбаза. Это первый случай такого соседства для женского баскетбола, но в случае с мужским такое практикуют давно. Например, «Мегаспорт» делят баскетбольный ЦСКА и «Спартак», а «Нагорный» — «Пари НН» и «Торпедо».
Чаша арены удобно трансформируется в паркетную поверхность. Главный инженер «УГМК-Арены» Нариман Исаев рассказал журналистам, что это займет от 12 до 24 часов. У каждой из команд отдельная домашняя и гостевая раздевалка. Что касается графика игр — по словам Максима Рябкова — приоритет, в случае несостыковок, будет отдан «Автомобилисту». Для УГМК есть оборудованные арены — ДИВС, в котором сейчас и проходят игры баскетболисток, а также паркет в Верхней Пышме.
«Авто» и «Горняк-УГМК» мимо арены… Почему?
На старом-добром «Уральце» вместе с матчами «Автомобилиста» свои встречи проводил «Авто» (МХЛ). Казалось, что логично перевезти молодежную команду с собой на новую арену, но руководство клуба решило иначе и приоритет отдали баскетбольному клубу.
Матчи «Авто» теперь будут проходить в Верхней Пышме, там же, где и все это время базировался «Горняк-УГМК» (ВХЛ). Он, кстати, тоже пока остается там. По словам гендиректора «Автомобилиста», Максима Рябкова, обоим клубам создали комфортные условия для сосуществования.
Что расстраивает, так это то, что такой переезд может негативно повлиять на посещаемость матчей. В течение сезона на «Авто» с трудом набирается 500 человек, а ведь «Уралец» находился в центре города. Теперь, чтобы посмотреть на красивые голы Лавра Гашилова, любитель молодежной хоккейной лиги должны проехать еще час на автобусе до другого города. Раньше до Верхней Пышмы ходил 111-й автобусный маршрут, теперь с этим гораздо сложнее. Очень часто люди добираются с помощью попуток, но тут как повезет, машин может и не быть вовсе.
Если начало матча в 17:00, то зрителю нужно будет выезжать минимум в 15:00, чтобы добраться к началу игры на общественном транспорте. При наличии своей машины хватит часа, но Екатеринбург не Москва, люди часто просто не готовы тратить столько времени в дороге.
Может туда пойдут жители Верхней Пышмы? Им же близко! Может и пойдут, а может и не пойдут. Пышминцы уже искушенные хоккейные зрители — у них давно играет «Горняк-УГМК», так что пока остается только верить, что «Авто» не останется без зрителей совсем.
«А пиво продавать будут?». Почему «УГМК-Арена» еще более комфортная для зрителя
Каждый уважающий себя болельщик задался вопросом про пиво хотя бы мысленно, но пока продажа алкогольных напитков не входит в планы руководства арены. Зато есть другие важные вещи.
Например, клуб для детей, бизнес-клуб, комнаты матери и ребенка, комфортный ресторан на 144 персоны, 44 VIP-ложи и 108 мест для людей с ограниченными возможностями.
Что радует — ориентация на болельщиков с детьми, грудными и постарше. Комнаты матери и ребенка оснащены пеленальными столами, необходимыми предметами гигиены. В клубе для детей есть игрушки, а что самое крутое — профессиональные няни, которые не дадут мини-болельщику заскучать. Есть четыре точки с питанием, где желающие приобретут хот-доги, напитки и другие снеки. Отдельно порадовал бокс для детей с игрушкой и едой.
Президент КХЛ Алексей Морозов дал понять, что такие удобства — это один из пунктов регламента лиги, а это значит, что каждое следующая обновленная арена будет оснащена подобными удобствами (Нижний Новгород — жди!).
«Арены строятся, и наша стратегия в том, чтобы хоккей стал семейным праздником, на который удобно приходить всем вместе, получать удовольствие. Хотим, чтобы и детям было чем заняться, например, в фойе, и родителям было комфортно посмотреть яркий хоккей. Поэтому всячески помогаем клубам и строителям, заранее советуем, что предусмотреть для того, чтобы арена полностью соответствовала регламенту», — приводит слова Морозова сайт КХЛ.
В общем, расстроить тут может только отсутствие пива и парковки для болельщиков. Если момент с пивом удастся пережить, то парковка — это важно. Тем более, если ориентация на целевую аудиторию, у которой есть дети, то почему не учли, что с большой вероятностью у них есть еще и машина? Директор арены Тарас Табаков объяснил это тем, что общественный транспорт в городе ходит до 11 часов вечера и у зрителей не будет трудности, чтобы добраться до дома.
Пока строили, два раза горела. Что с безопасностью?
К сожалению, в биографии «УГМК-Арены» есть такой факт как два возгорания во время строительства в 2023 году. Это была кровля здания и никто не пострадал, но мысль о том, что сооружение может быть опасным щекочет нервишки.
Главный инженер Нариман Исаев ответил на вопросы журналистов и рассказал о системе безопасности. Соседствующие тренировочные помещения в случае ЧП автоматически трансформируются в одно большое пространство и дадут больше места и времени, чтоб спастись.
Система вентиляций и кондиционирования автономные в каждом помещении. В случае возгорания дым по вентиляции не пройдет из одного помещения в другое. Из уникального — автоматизированная система пожаротушения в главной чаше арены. В потолок встроены боксы из которых в случае пожара будут выезжать лейки с водой. Такого нет ни на одной другой арене в Свердловской области. Система была протестирована перед открытием и работает исправно.
На открытие попали не все, а ведь места еще были
На открытии арены «Автомобилист» установил рекорд по количеству зрителей — 10 489 человек, но мест было чуть больше — 12 588. Однако уже за день до мероприятия в интернете начали писать отзывы недовольные болельщики — билетов нет.
Есть вероятность, что большая часть была распределена среди сотрудников УГМК, родственников и друзей, но утверждать мы ничего не будем. Кто точно повлиял на отсутствие билетов, так это спекулянты.
Про борьбу с ними гендиректор клуба Максим Рябков ответил вполне ясно — заявки в Роскомнадзор отправляли, но в законе запрета на перепродажу билетов на спортивные матчи нет, а значит и эффективные методы борьбы пока что отсутствуют.
Это печально осознавать и остается надеяться, что в скором времени подобных случаев станет меньше. Тогда и спорт будет доступнее, и зрителей будет больше.