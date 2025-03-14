Илья Ковальчук заявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук подумает над проведением прощального матча.
«Может быть, мы что-то сделаем, я подумаю. Это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным», — сказал 41-летний Ковальчук.
Хоккеист добавил, что его профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. «Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдет. Я им занимаюсь всю жизнь», — рассказал Ковальчук.
В прошлом сезоне Ковальчук вернулся в КХЛ и набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата за «Спартак». В плей-офф форвард сыграл лишь в пяти из 11 матчей и не отметился результативными действиями.
Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999-го по 2001 год, до отъезда в НХЛ. До возвращения в московский клуб он не выходил на лед с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».
Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина в том числе с СКА в 2015 и 2017 годах, он также олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России. В НХЛ Ковальчук играл за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», получал призы лучшему новичку и лучшему снайперу сезона, три раза играл в Матчах звезд.