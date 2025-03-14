Илья Ковальчук заявил о завершении карьеры

Хоккеист добавил, что его профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. «Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдет. Я им занимаюсь всю жизнь», — рассказал Ковальчук.