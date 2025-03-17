«Сибирь» стала последним участником плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Сибири» одержали волевую победу над «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая 17 марта в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Вадима Епанчинцева. У хозяев по голу забили Энди Эндрофф, Павел Гоголев и Никита Коротков. У гостей шайбы забросили Динмухамед Кайыржан и Бейбарыс Оразов.
Благодаря данной победе новосибирская команда набрала 68 очков после 66 матчей и обеспечила себе место в плей-офф КХЛ. «Сибирь» стала недосягаемой для идущего девятым нижнекамского «Нефтехимика», в активе которого 61 очко в 65 играх. «Нефтехимик» до конца регулярного чемпионата максимум может набрать 67 очков.
Ранее от Восточной конференции места в плей-офф гарантировали челябинский «“Трактор”, уфимский “Салават Юлаев”, магнитогорский “Металлург”, екатеринбургский “Автомобилист”, казанский “Ак Барс”, омский “Авангард” и владивостокский “Адмирал”. Из Западной конференции за Кубок Гагарина поборются ярославский “Локомотив”, московские “Динамо”, “Спартак”, ЦСКА, минское “Динамо”, петербургский СКА, череповецкая “Северсталь” и нижегородское “Торпедо”.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург», который обыграл «Локомотив» со счетом в серии 4−0.