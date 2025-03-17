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«Сибирь» стала последним участником плей-офф КХЛ

«Сибирь» обыграла «Барыс» и гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Сибири» одержали волевую победу над «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая 17 марта в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Вадима Епанчинцева. У хозяев по голу забили Энди Эндрофф, Павел Гоголев и Никита Коротков. У гостей шайбы забросили Динмухамед Кайыржан и Бейбарыс Оразов.

Благодаря данной победе новосибирская команда набрала 68 очков после 66 матчей и обеспечила себе место в плей-офф КХЛ. «Сибирь» стала недосягаемой для идущего девятым нижнекамского «Нефтехимика», в активе которого 61 очко в 65 играх. «Нефтехимик» до конца регулярного чемпионата максимум может набрать 67 очков.

Ранее от Восточной конференции места в плей-офф гарантировали челябинский «“Трактор”, уфимский “Салават Юлаев”, магнитогорский “Металлург”, екатеринбургский “Автомобилист”, казанский “Ак Барс”, омский “Авангард” и владивостокский “Адмирал”. Из Западной конференции за Кубок Гагарина поборются ярославский “Локомотив”, московские “Динамо”, “Спартак”, ЦСКА, минское “Динамо”, петербургский СКА, череповецкая “Северсталь” и нижегородское “Торпедо”.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург», который обыграл «Локомотив» со счетом в серии 4−0.

Сибирь
3:2
3:1, 0:1, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.03.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11440 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Денис Костин
Артем Шестаков
1-й период
05:57
Динмухамед Кайыржан
(Адиль Бекетаев, Роман Старченко)
13:30
Роман Рукавишников
13:30
Бейбарыс Оразов
14:18
Самат Данияр
14:57
Энди Андреофф
(Сергей Широков, Тэйлор Бек)
15:52
Павел Гоголев
(Георгий Белоусов, Егор Аланов)
17:20
Никита Коротков
(Илья Морозов)
18:48
Тимур Ахияров
19:55
Роман Рукавишников
2-й период
31:40
Александр Борисевич
38:05
Бейбарыс Оразов
(Никита Сетдиков, Иван Николишин)
Статистика
9
Штрафное время
9
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит