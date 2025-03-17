«Сибирь» стала последним участником плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Сибири» одержали волевую победу над «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая 17 марта в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Вадима Епанчинцева. У хозяев по голу забили Энди Эндрофф, Павел Гоголев и Никита Коротков. У гостей шайбы забросили Динмухамед Кайыржан и Бейбарыс Оразов.