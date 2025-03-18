Экс-капитан «Автомобилиста» Федор Малыхин ушел из жизни в 34 года

Информацию о смерти подтвердил инсайдер Артур Хайруллин со ссылкой на бывшего одноклубника Федора.
Ни финансовых проблем, ни проблем со здоровьем Малыхин не испытывал. Причины смерти уточняются, подробности пока неизвестны.
Федор был воспитанником екатеринбургского «Спартаковца» и челябинского «Трактора». В 2011 году дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Автомобилиста». В 2014 году перешел из Автомобилиста в казанский «Ак Барс». В сезоне-2017/2018 в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина и Чемпионом России. 21 мая 2022 года перешёл в омский «Авангард», заключив контракт на 2 года. В составе «Авангарда» стал бронзовым призером КХЛ.
Малыхин завершил профессиональную карьеру хоккеиста два года назад, в ноябре 2023-го. Это было связано с отсутствием предложений от клубов КХЛ. Дальнейшими планами он публично не делился.