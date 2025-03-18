Экс-капитан «Автомобилиста» Федор Малыхин ушел из жизни в 34 года

Федор был воспитанником екатеринбургского «Спартаковца» и челябинского «Трактора». В 2011 году дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Автомобилиста». В 2014 году перешел из Автомобилиста в казанский «Ак Барс». В сезоне-2017/2018 в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина и Чемпионом России. 21 мая 2022 года перешёл в омский «Авангард», заключив контракт на 2 года. В составе «Авангарда» стал бронзовым призером КХЛ.