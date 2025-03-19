ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

По котировкам букмекеров ЦСКА идет пятым в списке претендентов на Кубок Гагарина, однако кажется, что шансов у армейцев еще меньше. Красно-синие остались без форварда Каменева из-за допинга, до этого выбыл Абрамов. Недавно, спустя 2 месяца, вернулся вратарь Просветов, ему еще надо набрать форму. ЦСКА проиграл три из последних пяти матчей и находится сейчас на 4-м месте в Западной конференции. За оставшиеся три игры армейцы могут как подняться на 3-ю строчку, так и опуститься на пятую.
«Локомотив» только что выиграл Кубок Континента, став лучшей командой регулярного чемпионата. Теперь ярославцам нужно добиться редкого достижения — выиграть еще и Кубок Гагарина. Пока в истории КХЛ это удавалось сделать только один раз ЦСКА. В оставшихся трех матчах турнирных задач у команды Никитина нет, нужно сохранить игровой тонус и обойтись без травм. К «Локо» есть вопросы по игровому стилю, по тому, могут ли они отыгрываться, если пропускают первыми. Но ответы на них мы увидим уже в плей-офф.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
ЦСКА выиграл два первых матча у «Локомотива» в этом сезоне, третий остался за ярославцами. Все три встречи завершились в основное время и во всех трех было забито не больше 5 голов.
Букмекеры считают, что шансы команд в этой встрече почти равны. На победу ЦСКА в основное время предлагают коэффициент 2,60, успех «Локомотива» оценивается в 2,50. Тотал меньше 5,5 стоит всего 1,48, то есть много голов тут ждать не стоит.