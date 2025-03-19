ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Локомотив» только что выиграл Кубок Континента, став лучшей командой регулярного чемпионата. Теперь ярославцам нужно добиться редкого достижения — выиграть еще и Кубок Гагарина. Пока в истории КХЛ это удавалось сделать только один раз ЦСКА. В оставшихся трех матчах турнирных задач у команды Никитина нет, нужно сохранить игровой тонус и обойтись без травм. К «Локо» есть вопросы по игровому стилю, по тому, могут ли они отыгрываться, если пропускают первыми. Но ответы на них мы увидим уже в плей-офф.