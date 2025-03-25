Кудашов: Почему мы играем со СКА в первом раунде? Божий промысел

Московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет против СКА из Санкт‑Петербурга. Серия стартует 27 марта в Москве.
— В каком состоянии игроки? Когда может сыграть вратарь Владислав Подъяпольский, у которого была травма?
— У нас здоровы все, без исключения. Наконец‑то! Каждый может сыграть в любой момент. Настроение у всех хорошее. Рады, что настал плей‑офф. Мы весь год к этому шли. Подъяпольский тоже здоров. Он не сыграл в Череповце, но уже готов. А кто выйдет у нас в воротах в первом матче — вы увидите. Я даже говорить по голкиперу не буду, кто начнет. Но у нас два вратаря. А еще Евгений Ярославлев играет за «Динамо» (Санкт‑Петербург).
— После заключительного матча «регулярки» с «Северсталью» (2:3) вы сказали, что игра для вас ничего не решала: «Мы всё равно остались бы на втором месте». Но от исхода матча зависело, кто вам достанется в соперники — СКА или та же «Северсталь». Неужели не было разницы?
— Вы знаете, я не хочу на общее обсуждение выносить характеристики разных команд. Наверное, есть божий промысел, против кого играть, — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».
По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, заработав 89 очков в 68 играх. СКА финишировал седьмым, набрав 82 очка в аналогичном количестве матчей.