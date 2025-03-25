Кудашов: Почему мы играем со СКА в первом раунде? Божий промысел

— У нас здоровы все, без исключения. Наконец‑то! Каждый может сыграть в любой момент. Настроение у всех хорошее. Рады, что настал плей‑офф. Мы весь год к этому шли. Подъяпольский тоже здоров. Он не сыграл в Череповце, но уже готов. А кто выйдет у нас в воротах в первом матче — вы увидите. Я даже говорить по голкиперу не буду, кто начнет. Но у нас два вратаря. А еще Евгений Ярославлев играет за «Динамо» (Санкт‑Петербург).