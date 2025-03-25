Анонс Кубка Гагарина. «Авангард» против «Металлурга», вылет СКА и кризис ЦСКА — главные интриги плей-офф КХЛ

«Динамо» выглядит командой, котора лучше готова к плей-офф. У бело-голубых были мини-спады по ходу сезона, один даже совсем недавно, но Кудашов грамотно из них выходил. Динамовцы надежны в обороне, тут один из лучших вратарских тандемов в лиге Подъяпольский — Моторыгин. В атаке блистает Гусев, а Комтуа не только набирает очки, но еще и может залезть под кожу любому сопернику. В плей-офф такой навык ценится вдвойне. Бело-голубым есть куда прибавлять в игре в меньшинстве, зато их первая спецбригада большинства — одна из лучших в КХЛ. В этой серии возможна борьба, все-таки уровень мастерства игроков СКА очень высок, однако шансов на выход во второй раунд больше у «Динамо». Бело-голубые часто выигрывают в первом периоде, воспользуемся этим в первом матче в Москве.