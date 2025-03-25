Анонс Кубка Гагарина. «Авангард» против «Металлурга», вылет СКА и кризис ЦСКА — главные интриги плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Торпедо»
«Локомотив» с приходом главного тренера Никитина стал одним из сильнейших клубов КХЛ. Год назад ярославцы дошли до финала Кубка Гагарина, теперь хотят сделать следующий шаг. «Локо» с запасом выиграл регулярный чемпионат, это команда практически без слабых мест. Возможно, ярославцам не хватает креатива в нападении, но за счет дисциплины и выучки они обычно забирают свое. Опаснее других в атаке Каюмов, Шалунов и Березкин, опыт Радулова тоже должен пригодиться. Но главное, «Локомотиву» очень сложно забить, подопечные Никитина строго играют в своей зоне, вратарь Исаев всегда готов выручить.
Перед «Торпедо» не стоит больших задач. Свой минимум — попасть в плей-офф — команда Ларионова уже выполнила. Это клуб, где уделяют большое внимание развитию молодых хоккеистов, результат в таком случае отступает на второй план. Обычно «Торпедо» стремится играть в красивый, атакующий хоккей, иногда пытается применить более оборонительную модель игры. Год назад нижегородцы зацепили один матч в серии первого раунда со СКА, вот и здесь это максимум, на который может рассчитывать «Торпедо». В первой игре сенсация вряд ли случится, на своем льду «Локомотив» забьет немного, но пропустит еще меньше, поэтому выбираем победу ярославцев и ТМ 5,5.
«Динамо» Москва — СКА
К этой серии будет особое внимание, матчи СКА и пресс-конференции Ротенберга стали явлением в нашем хоккее. Перед сезоном петербуржцы, усилившиеся Зайцевым, Плотниковым, Григоренко и Кузнецовым, считались главными претендентами на Кубок. В СКА играют лучший защитник лиги Никишин и лучший молодой хоккеист Демидов. Но в регулярном чемпионате все пошло не по плану. У армейцев обнаружилась проблема с вратарями, Кузнецову мешали травмы, команда много удалялась и часто ошибалась в своей зоне. В марте СКА прибавил в надежности в обороне, но и забивать стал гораздо меньше.
«Динамо» выглядит командой, котора лучше готова к плей-офф. У бело-голубых были мини-спады по ходу сезона, один даже совсем недавно, но Кудашов грамотно из них выходил. Динамовцы надежны в обороне, тут один из лучших вратарских тандемов в лиге Подъяпольский — Моторыгин. В атаке блистает Гусев, а Комтуа не только набирает очки, но еще и может залезть под кожу любому сопернику. В плей-офф такой навык ценится вдвойне. Бело-голубым есть куда прибавлять в игре в меньшинстве, зато их первая спецбригада большинства — одна из лучших в КХЛ. В этой серии возможна борьба, все-таки уровень мастерства игроков СКА очень высок, однако шансов на выход во второй раунд больше у «Динамо». Бело-голубые часто выигрывают в первом периоде, воспользуемся этим в первом матче в Москве.
«Спартак» — «Северсталь»
Прогноз: тотал больше 5,5 за 1.87.
Две атакующие команды второй год подряд встречаются в первом раунде. В 2024-м «Спартак» и «Северсталь» не обманули ожиданий болельщиков и специалистов. Голов было много, и дальше прошла более сильная команда Жамнова. Красно-белые тогда забросили 21 шайбу за 5 матчей. «Спартак» и в этом сезоне настроен на зрелищный хоккей, при этом имеющиеся в команде проблемы снова не позволят пройти далеко в плей-офф. Главный тренер в конце регулярки был недоволен лидерами Голдобиным и Морозовым, посмотрим, как на это отреагировали хоккеисты.
«Северсталь» тоже известна тем, что играет в красивый хоккей, любит действовать первым номером. Главный тренер Козырев уже подтвердил, что не отступит от своего стиля и в плей-офф. С 2008 года череповчане только один раз прошли первый раунд — весной 2013-го. В целом, «Северсталь» по бюджету и подбору игроков не претендует на многое, так что задачу-минимум клуб уже тоже выполнил. Тут выделяется связка нападающих Аймурзин — Пилипенко, они набрали 113 очков на двоих. А вот игра в обороне — не самая сильная черта Череповца. Да и вратарь Самойлов не очень надежен. Первый матч будет результативным и задаст тон всей серии.
«Динамо» Минск — ЦСКА
Прогноз: победа «Динамо» Минск за 2.20.
Минское «Динамо» выдало лучший сезон в КХЛ за свою историю. «Зубры» финишировали на 4-м месте на Западе и впервые получили преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Минчане также обновили рекорд по заброшенным шайбам — 206 и по проценту набранных очков — 63,2%. В полном порядке одна из главных звезд лиги Шипачев, с 57 очками он стал лучшим бомбардиром «Динамо». У Квартальнова самая бросающая команда в КХЛ, такая тактика начала давать результат. При этом минчане — вторые по игре в меньшинстве в лиге, а вратарь Демченко вышел на новый уровень после обмена из «Адмирала».
Для ЦСКА сезон сложился непросто. Команда строится заново, летом пришло много новичков, пришел новый тренер Воробьев. Где-то красно-синих подкосили травмы, до конца сезона выбыл Абрамов, значительное время пропустил первый номер Просветов, а теперь еще и нет Каменева. ЦСКА проиграл 4 из 5 последних матчей в регулярке, в том числе и минскому «Динамо» на своем льду 1:4. Против такого дисциплинированного соперника и такого надежного вратаря у армейцев мало шансов. ЦСКА рискует второй год подряд вылететь в первом раунде плей-офф, и этом может стоить работы в клубе Воробьеву. В первом матче ставим на минчан, которых придут поддержать на трибуны 15 тысяч болельщиков.
«Металлург» — «Авангард»
«Металлург» многих удивил прошлой сезон, когда не просто дошел до финала, но и победил там «Локомотив» в 4 матчах. Так Разин взял трофей в первый год работы в Магнитогорске. В этом сезоне костяк команды остался почти тем же, и «Магнитка» хорошо накатила на финиш регулярки, выиграв за последний месяц 9 матчей из 11. Здесь нет одного яркого звена, все тройки могут себя проявить, поэтому соперникам приходится тяжело. Хорош и герой чемпионского сезона вратарь Набоков, он стабилен несмотря на молодой возраст. Главное, у «Металлурга» есть победный опыт, так что третье место в Восточной конференции не должно вводить в заблуждение. Правда, и соперник у магнитогорцев самый опасный из тех, кто мог достаться в первом раунде.
«Авангард» показал пример, как можно пересобрать команду прямо по ходу сезона. В Омске ошиблись с тренером и новичками летом, признали это и подписали нужных хоккеистов и договорились с канадским тренером Ги Буше. При новом специалисте «ястребы» почти не проигрывают, это позволило подняться с низов на 6-е место на Востоке. Вернулся Ткачев, Рид Буше забивает, Якупов играет чуть ли в не лучший хоккей в своей карьере. Большинство работает, в воротах теперь надежный Серебряков — «Авангард» не удивит, если дойдет до финала. Однако «Металлург» опытнее, и это скажется, например, в седьмом матче серии.
«Автомобилист» — «Ак Барс»
Прогноз: тотал меньше 4,5 за 1.94.
«Автомобилист» удержался в топ-4 на Востоке, выиграв 4 из последних 5 матчей и теперь начнет серию на своей новой арене. У екатеринбуржцев есть проблемы в атаке, по результативности это лишь 15-я команда в КХЛ. У Заварухина не получилось поставить игру в большинстве, в равных составах голы тоже даются тяжело. Но и пропускают екатеринбуржцы немного. Интересно, что год назад «Автомобилист» также в первом раунде встречался с «Ак Барсом» и тогда без проблем прошел казанцев в 5 матчах. В этот раз БК Winline небольшое предпочтение в этой паре отдает «барсам» — «Ак Барс» выйдет в следующий раунд за 1.74.
«Ак Барс» проводит первый сезон под руководством Гатиятулина. Последний раз казанцы брали Кубок Гагарина в 2018-м, других целей в этом клубе, конечно, не ставят. «Ак Барс» тоже хорош в защите, а забивает при этом побольше «Авто». Галимов и Барабанов входят в топ-10 лучших бомбардиров КХЛ, есть Яшкин, который очень полезно играет на пятаке, много очков набирает и защитник Лямкин. Исход противостояния в этой паре решит игра в защите. У казанцев лучшие в лиге спецбригады меньшинства, хорошая бригада вратарей. Ясно одно: много голов в этой серии мы не увидим. Поэтому и выбираем тотал меньше в первом матче.
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