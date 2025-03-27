«Салават Юлаев» — «Сибирь» 27 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

А вот «Сибирь» с трудом заняла 8-е место на Востоке. Команда Епанчинцева посыпалась с середины февраля и рисковала проиграть борьбу за попадание в плей-офф «Нефтехимику». В какой-то момент у новосибирцев было 9 поражений в 10 матчах. Пропала игра в атаке, легионеры не тащили, пошли ошибки в обороне. В каком состоянии «Сибирь» сейчас, непонятно. С другой стороны, и больших задач перед командой нет. Последний раз сибиряки проходили первый раунд в 2020-м. В плей-офф-2022 «Сибирь» тоже попала на «Салават Юлаев» в ¼ финала конференции, тогда Уфа выиграла в 5 матчах.