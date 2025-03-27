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«Салават Юлаев» — «Сибирь» 27 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 27 марта, в первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» принимает «Сибирь». Начало игры в 17:00 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» в конце регулярного чемпионата решил сразу две задачи. Клуб занял второе место на Востоке и заодно помог форварду Ливо побить рекорд Мозякина — канадец забросил 49 шайб в 62 матчах. Теперь уфимцам надо пройти первый раунд Кубка Гагарина — два последних года это не удавалось. «Салават» уступал то «Адмиралу», то «Трактору». Теперь ожидания от команды Козлова выше. В Уфе отличная легионерская бригада — возможно, лучшая в России, хорошие вратари и защита. Перед плей-офф «Салават» выиграл 9 матчей из 10, команда явно находится в хорошем тонусе.

А вот «Сибирь» с трудом заняла 8-е место на Востоке. Команда Епанчинцева посыпалась с середины февраля и рисковала проиграть борьбу за попадание в плей-офф «Нефтехимику». В какой-то момент у новосибирцев было 9 поражений в 10 матчах. Пропала игра в атаке, легионеры не тащили, пошли ошибки в обороне. В каком состоянии «Сибирь» сейчас, непонятно. С другой стороны, и больших задач перед командой нет. Последний раз сибиряки проходили первый раунд в 2020-м. В плей-офф-2022 «Сибирь» тоже попала на «Салават Юлаев» в ¼ финала конференции, тогда Уфа выиграла в 5 матчах.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Сибирь». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».

«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» 3 матча из 4 в этом регулярном чемпионате. Одна из встреч была неделю назад, уфимцы победили 3:1.

Букмекеры не сомневаются, что в первом матче больше шансов победить у «Салавата Юлаева», на его победу в основное время предлагают коэффициент 1,72. Ничья стоит 4,30, а победа «Сибири» — 4,60. Тотал больше 4,5 оценивается в 1,79.