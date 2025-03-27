«Динамо» Москва — СКА 27 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Динамо» финишировало вторым в Западной конференции и является одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. У бело-голубых сбалансированная атака с такими мастерами, как Гусев, Уил, Комтуа и Рашевский, хорошая оборона и надежнейшая вратарская бригада. Теперь Кудашову надо снять проклятие второго раунда плей-офф. «Динамо» не проходило его с чемпионской весны 2013 года. Мешали то СКА, то ЦСКА, а в прошлом году бело-голубые влетели «Трактору» 0−4. Но теперь команда Кудашова усилилась, с голкиперами проблем нет, да и сам тренер стал опытнее.
Для СКА нет другой задачи, кроме как победа в Кубке Гагарина. Последний раз петербуржцы выигрывали главный трофей 8 лет назад. Давление в клубе сильное, и это может сказаться на результатах клуба. По ходу сезона команду Ротенберга постоянно лихорадило, в итоге она заняла 7-е место на Западе и сразу попала на сильного соперника. В Петербурге собраны таланты как в нападении (Кузнецов, Демидов), так и в защите (Никишин), но выстроенной игры у СКА не видно. В команде также не определились с вратарями по ходу сезона, надежного первого номера у петербуржцев нет.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — СКА. В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
«Динамо» и СКА встречались 6 раз в регулярном чемпионате, 5 матчей остались за москвичами. Причем все победы бело-голубые одержали в основное время. СКА один раз выиграл в овертайме.
По мнению букмекеров, в первом матче небольшим фаворитом является «Динамо». На победу бело-голубых в основное время предлагают коэффициент 2,18, на победу СКА — 3,10. Тотал больше 5,5 стоит 2,13.