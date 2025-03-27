«Динамо» Москва — СКА 27 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Для СКА нет другой задачи, кроме как победа в Кубке Гагарина. Последний раз петербуржцы выигрывали главный трофей 8 лет назад. Давление в клубе сильное, и это может сказаться на результатах клуба. По ходу сезона команду Ротенберга постоянно лихорадило, в итоге она заняла 7-е место на Западе и сразу попала на сильного соперника. В Петербурге собраны таланты как в нападении (Кузнецов, Демидов), так и в защите (Никишин), но выстроенной игры у СКА не видно. В команде также не определились с вратарями по ходу сезона, надежного первого номера у петербуржцев нет.