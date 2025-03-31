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Ведущая Уразбахтина: В Америке из КХЛ знают только СКА

Бывшая ведущая клубного ТВ СКА Зухра Уразбахтина заявила, что в США из всех клубов КХЛ знают только петербургский.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

«Я сейчас вернулась из Нью-Йорка, побывав на матчах НХЛ. И когда я там говорила, что работала в “Ак Барсе”, “Авангарде” и СКА, к сожалению, из этого списка они знают только СКА, что мне грустно.

Ну, смотрите: в “Рейнджерс” Шестеркин и Панарин перешли из СКА, в “Айлендерс” Энтони Деанджело перешел из СКА.

Хорошо, я поехала к “Вашингтону”, меня очень многие спросили про Кузнецова, их интересовало: “Где он?” Я сказала: “Он в СКА”. Почему-то они все знают про СКА, вот такое статистическое совпадение. Так что Роман Борисович нас не обманул», — заявила Уразбахтина «Советскому спорту».

В марте главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему считает Санкт-Петербург хоккейной столицей России.

«Да, можно сказать, что хоккейная столица России — это Санкт-Петербург. В начале КХЛ мы были далеки от этого. Это были Ярославль, Казань, а мы, конечно, тогда были очень далеко. У нас лучший дворец в мире, лучшая база, я считаю, в мире, хоккейный город, у нас выстроена академия. Даже сравнивая с Канадой и США, по многим подходам мы их опережаем», — сказал Ротенберг в интервью на телеканале «Россия 24».