«Автомобилист» — «Ак Барс» 3 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин согласился, что четвертая игра в серии получилась образцовой для его команды. В голах поучаствовали Барабанов, Петан, Галимов, Фальковский. К лидерам казанцев вопросов нет, впрочем, нет их и к лидерам «Автомобилиста». Равная серия, возможно, все решится в 7-м матче. Сегодня у «Авто» в воротах будет Аликин, он передохнул после большой нагрузки в первых трех играх. У «Ак Барса» три матча из четырех хорошо провел голкипер Билялов. Спецбригады у команд тоже примерно равны: казанцы забили в большинстве 4 гола, екатеринбуржцы — 3.