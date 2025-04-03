«Автомобилист» — «Ак Барс» 3 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Автомобилист» — «Ак Барс». В прямом эфире игру будут транслировать КХЛ ТВ, KHL Prime и «Кинопоиск».
«Автомобилист» показал правильную реакцию на поражение в первом матче в этой серии. Команда Заварухина выиграла после этого дома и в гостях, вернув себе преимущество домашней площадки. Правда, в 4-м матче екатеринбуржцы провалились. «Авто» пропустил 4 шайбы еще в первом периоде. Галкин впервые в этом плей-офф вышел в старте и несколько раз ошибся, полевые игроки тоже допускали грубые ошибки. Хоккеисты «Ак Барса» такими подарками пользовались с удовольствием — в итоге 7:2 в пользу Казани и счет 2−2 в серии.
Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин согласился, что четвертая игра в серии получилась образцовой для его команды. В голах поучаствовали Барабанов, Петан, Галимов, Фальковский. К лидерам казанцев вопросов нет, впрочем, нет их и к лидерам «Автомобилиста». Равная серия, возможно, все решится в 7-м матче. Сегодня у «Авто» в воротах будет Аликин, он передохнул после большой нагрузки в первых трех играх. У «Ак Барса» три матча из четырех хорошо провел голкипер Билялов. Спецбригады у команд тоже примерно равны: казанцы забили в большинстве 4 гола, екатеринбуржцы — 3.
Котировки букмекеров тоже говорят о равенстве в этом противостоянии. На победу «Автомобилиста» в основное время предлагают коэффициент 2,55, на победу гостей — 2,60. Тотал меньше 5,5 стоит 1,51 — видимо, града голов в этой встрече ждать не стоит.