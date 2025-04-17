«Спартак» — «Салават Юлаев» 17 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Серия второго раунда удачно складывается для «Спартака». Красно-белые вернулись в Москву после чудесного спасения в Уфе и выиграли третий матч. Теперь они ведут 2−1, и соперник не знает, что с этим делать. У «Спартака» хороши и лидеры, и те, кто обычно находится в тени. Морозов раздает передачи, Голдобин забивает, голом снова отметился и защитник Ефремов, хотя в регулярном чемпионате шайб на его счету не было. В порядке и вратарь Загидулин, за три матча он отбил 117 бросков из 127. Единственное, повреждение в третьей игре получил опытный защитник Вишневский, это может быть серьезной потерей.