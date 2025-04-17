«Спартак» — «Салават Юлаев» 17 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Серия второго раунда удачно складывается для «Спартака». Красно-белые вернулись в Москву после чудесного спасения в Уфе и выиграли третий матч. Теперь они ведут 2−1, и соперник не знает, что с этим делать. У «Спартака» хороши и лидеры, и те, кто обычно находится в тени. Морозов раздает передачи, Голдобин забивает, голом снова отметился и защитник Ефремов, хотя в регулярном чемпионате шайб на его счету не было. В порядке и вратарь Загидулин, за три матча он отбил 117 бросков из 127. Единственное, повреждение в третьей игре получил опытный защитник Вишневский, это может быть серьезной потерей.
«Салават Юлаев» опять проиграл в гостях. Было три поражения в серии с «Сибирью», теперь выезд в Москву начался неудачно. Если уфимцы не изменят эту тенденцию, то шансов на выход в следующий раунд почти не останется. Козлов поменял вратаря в третьем матче, но и Вязовой не выручил, дважды пропустил после чистых бросков. «Салават Юлаев» начал забивать при счете 0:3, это уже было немного поздно. Хотя моменты сравнять счет в 3-м периоде были. Лучший снайпер лиги Ливо не забивает, возможно, он играет с травмой, не так результативен и Хмелевски. Без помощи легионеров уфимцам приходится тяжело.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Салават Юлаев». В прямом эфире игру «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
По мнению букмекеров, в 4-м матче возможен любой исход. На победу «Спартака» в основное время принимают ставки с коэффициентом 2,40, на победу «Салавата Юлаева» — с коэффициентом 2,48. Тоталы меньше 5,5 и больше 5,5 тоже стоят почти одинаково — 1,89 и 1,95. Выход уфимцев в ½ финала Кубка Гагарина оценивается в 2,90.