«Ак Барс» — «Динамо» Москва 18 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

У «Ак Барса» в Кубке Гагарина и конкретно в этой серии выделяется защитник Миллер, у него 3 гола и 7 передач в 10 матчах. А вот у форвардов Семенова, Барабанова, Яшкина и Галимова нет очков в двух последних матчах. У «Динамо», наоборот, в третьем матче лидеры проявили себя. Комтуа отдал две передачи, Уил и Рашевский забили, Гусев и Сикьюра тоже набрали по баллу за результативность. Гатиятулин, возможно, даст отдохнуть Билялову. На вратаря выпала большая нагрузка. Он провел все 7 матчей против «Автомобилиста», а с «Динамо» уже отразил 100 бросков из 106 в 3 играх. Подъяпольский более свеж, у голкипера «Динамо» только 3 матча в Кубке Гагарина.