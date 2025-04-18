«Ак Барс» — «Динамо» Москва 18 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» удивил, выиграв две встречи в Москве. Казалось, на домашнем льду казанцы разовьют преимущество, но вышло по-другому. Первый период получился очень упорным, моменты были у обеих команд, но вратари Билялов и Подъяпольский играли супернадежно. Открыть счет получилось только в большинстве, «Динамо» разыграло лишнего. После этого москвичи еще дважды поймали «Ак Барс» на быстрых атаках. Результат был сделан, гол «Ак Барса» в формате 6 на 4 ничего не изменил.
У «Ак Барса» в Кубке Гагарина и конкретно в этой серии выделяется защитник Миллер, у него 3 гола и 7 передач в 10 матчах. А вот у форвардов Семенова, Барабанова, Яшкина и Галимова нет очков в двух последних матчах. У «Динамо», наоборот, в третьем матче лидеры проявили себя. Комтуа отдал две передачи, Уил и Рашевский забили, Гусев и Сикьюра тоже набрали по баллу за результативность. Гатиятулин, возможно, даст отдохнуть Билялову. На вратаря выпала большая нагрузка. Он провел все 7 матчей против «Автомобилиста», а с «Динамо» уже отразил 100 бросков из 106 в 3 играх. Подъяпольский более свеж, у голкипера «Динамо» только 3 матча в Кубке Гагарина.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Динамо» Москва. В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Букмекеры снова не видят фаворита в этой паре. На победу «Ак Барса» в основное время предлагают коэффициент 2,50, на победу «Динамо» — 2,70. Тотал меньше 5,5 стоит 1,58. Шансы на проход в ½ финала Кубка расцениваются так: 1,42 на «Ак Барс», 2.87 — на «Динамо».