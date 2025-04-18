Матч «Спартака» стал самым посещаемым в КХЛ в Москве за 13 лет

Рекорд КХЛ для московских матчей принадлежит игре «Динамо» — «Торпедо», которая прошла 23 марта 2012 года. Тогда матч посетили 13 500 человек. Второе место занимает встреча «Динамо» — «Ак Барс», на которую 4 декабря 2010 года пришло 12 500 болельщиков. Оба матча также прошли на арене «Мегаспорт».