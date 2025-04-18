Матч «Спартака» стал самым посещаемым в КХЛ в Москве за 13 лет

Встречу, которая прошла в четверг на арене «Мегаспорт», посетили 11 883 человека. Это третий показатель в истории КХЛ в Москве.
Рекорд КХЛ для московских матчей принадлежит игре «Динамо» — «Торпедо», которая прошла 23 марта 2012 года. Тогда матч посетили 13 500 человек. Второе место занимает встреча «Динамо» — «Ак Барс», на которую 4 декабря 2010 года пришло 12 500 болельщиков. Оба матча также прошли на арене «Мегаспорт».
«Спартак» лидирует в серии со счетом 3−1. Пятый матч пройдет в Уфе в субботу, 19 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Спартака». Пятая встреча пройдет в Уфе 19 апреля.
Алексей Жамнов
Виктор Козлов
Артем Загидулин
Александр Самонов
(Александр Самонов)
06:23
Ильдан Газимов
07:38
Григорий Панин
08:12
Иван Морозов
(Николай Голдобин, Андрей Локтионов)
08:47
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка, Александр Пашин)
11:39
Егор Филин
(Андрей Локтионов)
15:25
Егор Зайцев
18:44
Никита Ефремов
20:37
Джош Ливо
(Скотт Уилсон, Шелдон Ремпал)
30:26
Иван Морозов
30:35
Динар Хафизуллин
(Александр Хмелевский)
38:40
Адам Ружичка
41:40
Григорий Панин
43:16
Михаил Мальцев
43:16
Егор Сучков
45:57
Михаил Мальцев
45:57
Денис Ян
46:52
Алексей Василевский
47:12
Иван Морозов
(Адам Ружичка)
53:33
Даниил Иванов
58:04
Адам Ружичка
(Андрей Миронов)
58:38
Александр Беляев
(Демид Мансуров, Егор Зайцев)
14
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит