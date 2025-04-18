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«Салават Юлаев» — «Спартак» 19 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

19 апреля «Салават Юлаев» сыграет со «Спартаком» во втором раунде Кубке Гагарина. Начало встречи в 14:00 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: КХЛ

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Спартак». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ» и «Кинопоиске».

Самая «бразильская» серия второго раунда — в 4 матчах «Салават Юлаев» и «Спартак» забили 27 голов. Такой хоккей на руку красно-белым, они ведут в серии 3−1. В 4-й игре команда Жамнова захватила инициативу, забив при 5 на 3, потом при 5 на 4, затем при 5 на 5. В третьем голе точно не выручил вратарь Самонов, потому что Филин бросал с отрицательного угла. «Салават Юлаев» возродил интригу в матче, дважды забив в большинстве, но в 3-м периоде своими шансами лучше воспользовался «Спартак» — в итоге 6:2.

Про зависимость «Салавата» от легионеров много говорилось по ходу сезона, в плей-офф это стало уязвимым местом уфимцев. Да, в 4-й игре наконец забил Ливо (всего второй гол в этом Кубке Гагарина), но от иностранцев в Уфе ждут большего. Нет помощи и от других звеньев, пропал Ян, набравший 4 очка в первых двух матчах. А вот у «Спартака» Морозов, Порядин, Голдобин и Ружичка поймали кураж и забивают почти в каждой игре. Красно-белым в какой-то степени повезло со вторым атакующим соперником подряд в этом плей-офф, но это не их проблема.

В пятой встрече букмекеры, как и в первых двух матчах, отдают небольшое предпочтение уфимцам. Победу «Салавата Юлаева» в основное время можно взять за 2,14, победу «Спартака» — за 3,00. А вот тотал меньше 5,5 подрос до 1,87. В проход дальше «Салавата Юлаева» эксперты почти не верят, коэффициент на это событие — 6,50.