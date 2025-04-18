«Салават Юлаев» — «Спартак» 19 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Про зависимость «Салавата» от легионеров много говорилось по ходу сезона, в плей-офф это стало уязвимым местом уфимцев. Да, в 4-й игре наконец забил Ливо (всего второй гол в этом Кубке Гагарина), но от иностранцев в Уфе ждут большего. Нет помощи и от других звеньев, пропал Ян, набравший 4 очка в первых двух матчах. А вот у «Спартака» Морозов, Порядин, Голдобин и Ружичка поймали кураж и забивают почти в каждой игре. Красно-белым в какой-то степени повезло со вторым атакующим соперником подряд в этом плей-офф, но это не их проблема.