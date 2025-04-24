Вратарь московского «Динамо» стал самым высокооплачиваемым в КХЛ

«Рады сообщить, что Владислав Подъяпольский остается в “Динамо” на два года. Переговоры с голкипером и его представителями проходили в нормальном рабочем режиме. Сегодня мы все нацелены на успешное выступление команды в Кубке Гагарина. И все это понимают. За Владислава говорит его игра и способность добывать победы в сложных ситуациях. За столь короткий срок в клубе он успел доказать свою состоятельность и надёжность. Уверен, впереди нас ждёт только лучшее», — сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.