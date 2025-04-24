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Вратарь московского «Динамо» стал самым высокооплачиваемым в КХЛ

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем Владиславом Подъяпольским.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение 29-летнего голкипера с «бело-голубыми» рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «Спорт-Экспресса», Подъяпольский станет самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ с зарплатой около 70 млн рублей в год.

«Рады сообщить, что Владислав Подъяпольский остается в “Динамо” на два года. Переговоры с голкипером и его представителями проходили в нормальном рабочем режиме. Сегодня мы все нацелены на успешное выступление команды в Кубке Гагарина. И все это понимают. За Владислава говорит его игра и способность добывать победы в сложных ситуациях. За столь короткий срок в клубе он успел доказать свою состоятельность и надёжность. Уверен, впереди нас ждёт только лучшее», — сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Подъяпольский перешел в «Динамо» в декабре 2024 года из «Лады». Он стал лучшим вратарем регулярного чемпионата по проценту отраженных бросков — 93,8%, пропуская 2,04 шайбы в среднем за игру.

В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина Подъяпольский провел шесть матчей, в которых отразил 94,2% бросков, пропуская 1,86 шайбы в среднем за игру. В полуфинальной серии «Динамо» сыграет с «Трактором». Серия стартует в Челябинске в понедельник, 28 апреля.

Ак Барс
1:6
0:2, 0:2, 1:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
22.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8644 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Алексей Кудашов
Вратари
Амир Мифтахов
(Тимур Билялов, Тимур Билялов, Тимур Билялов)
Владислав Подъяпольский
1-й период
07:02
Джордан Уил
(Дилан Сикьюра, Антон Сизов)
07:15
Семен Кошелев
09:21
Максим Джиошвили
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
2-й период
23:08
Павел Кудрявцев
30:36
Артем Галимов
30:46
Максим Комтуа
(Игорь Ожиганов)
37:19
Артем Ильенко
(Егор Римашевский)
37:19
Альберт Яруллин
3-й период
40:19
Никита Гусев
42:01
Эрик О`Делл
46:17
Максим Комтуа
(Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов)
46:44
Артем Швец-Роговой
51:24
Митчелл Миллер
(Степан Фальковский)
54:56
Максим Комтуа
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит