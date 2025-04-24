Вратарь московского «Динамо» стал самым высокооплачиваемым в КХЛ

Новое соглашение 29-летнего голкипера с «бело-голубыми» рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «Спорт-Экспресса», Подъяпольский станет самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ с зарплатой около 70 млн рублей в год.
«Рады сообщить, что Владислав Подъяпольский остается в “Динамо” на два года. Переговоры с голкипером и его представителями проходили в нормальном рабочем режиме. Сегодня мы все нацелены на успешное выступление команды в Кубке Гагарина. И все это понимают. За Владислава говорит его игра и способность добывать победы в сложных ситуациях. За столь короткий срок в клубе он успел доказать свою состоятельность и надёжность. Уверен, впереди нас ждёт только лучшее», — сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Подъяпольский перешел в «Динамо» в декабре 2024 года из «Лады». Он стал лучшим вратарем регулярного чемпионата по проценту отраженных бросков — 93,8%, пропуская 2,04 шайбы в среднем за игру.
В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина Подъяпольский провел шесть матчей, в которых отразил 94,2% бросков, пропуская 1,86 шайбы в среднем за игру. В полуфинальной серии «Динамо» сыграет с «Трактором». Серия стартует в Челябинске в понедельник, 28 апреля.
Анвар Гатиятулин
Алексей Кудашов
Амир Мифтахов
(Тимур Билялов, Тимур Билялов, Тимур Билялов)
Владислав Подъяпольский
07:02
Джордан Уил
(Дилан Сикьюра, Антон Сизов)
07:15
Семен Кошелев
09:21
Максим Джиошвили
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
23:08
Павел Кудрявцев
30:36
Артем Галимов
30:46
Максим Комтуа
(Игорь Ожиганов)
37:19
Артем Ильенко
(Егор Римашевский)
37:19
Альберт Яруллин
40:19
Никита Гусев
42:01
Эрик О`Делл
46:17
Максим Комтуа
(Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов)
46:44
Артем Швец-Роговой
51:24
Митчелл Миллер
(Степан Фальковский)
54:56
Максим Комтуа
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит