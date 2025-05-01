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«Салават Юлаев» — «Локомотив» 1 мая 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 1 мая, «Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Гагарина. Начало встречи в 14:00 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: КХЛ

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Локомотив». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ» и «Кинопоиске».

Серия началась с неожиданного поражения фаворита. Многие считали, что «Локомотиву» после тяжелой победы в 7-м матче над «Авангардом» будет попроще с Уфой. «Салават Юлаев» сыграл в Ярославле без Ливо, Тодда и Цулыгина, но все равно победил 3:1. Решающие голы забили те, кто обычно редко это делает: Алалыкин и Науменков.

Во втором матче «Локомотив» исправился. На этот раз ярославцы открыли счет, такой сценарий матча им удобнее всего. Интересно, что при 1:0 «Локо» стал давить на соперника еще больше и перебросал уфимцев 21:5 во втром периоде. Гол Шалунова при таком преимуществе был логичен. В третьей 20-минутке «Салавату» повезло с голом, после этого уже гости владели преимуществом и могли сравнять счет, но ярославцы устояли.

В итоге, после двух матчей счет в серии 1−1, и пока «Локомотив» не выигрывает противостояние в одну калитку. Шансы у Уфы есть, к тому же уже вернулись в строй Ливо и Цулыгин. Молодой вратарь Вязовой хорош, он дает шансы команде на победу. За команду Никитина говорит опыт и годами отточенная модель игры. Это должно сказаться в серии, как и лучшая физическая готовность. Все-таки «Салават Юлаев» провел уже 16 матчей в этой плей-офф.

По мнению букмекеров, шансы команд сегодня почти равны. На победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагают 2,80, на победу «Локомотива» — 2,46. Тотал больше 4,5 стоит 2,00. Коэффициент на проход уфимцев в финал все еще высок: 2,75.

Хоккей. КХЛ
01.05
Салават Юлаев
:
Локомотив
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.75
X
4.00
П2
2.50