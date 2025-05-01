«Салават Юлаев» — «Локомотив» 1 мая 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В итоге, после двух матчей счет в серии 1−1, и пока «Локомотив» не выигрывает противостояние в одну калитку. Шансы у Уфы есть, к тому же уже вернулись в строй Ливо и Цулыгин. Молодой вратарь Вязовой хорош, он дает шансы команде на победу. За команду Никитина говорит опыт и годами отточенная модель игры. Это должно сказаться в серии, как и лучшая физическая готовность. Все-таки «Салават Юлаев» провел уже 16 матчей в этой плей-офф.