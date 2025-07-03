Двукратный обладатель Кубка Гагарина Зернов перешел в ЦСКА

Зернову 29 лет, он играл в составе «Металлурга» с 2021 года. В прошедшем сезоне КХЛ хоккеист провел 49 игр в регулярном чемпионате, набрав 22 очка (11 заброшенных шайб + 11 передач). В плей-офф Зернов сыграл в 6 матчах, в которых отличился двумя результативными передачами. В составе магнитогорской команды нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. Ранее Зернов выступал за тольяттинскую «Ладу» и омский «Авангард», с которым в 2021 году стал победителем чемпионата КХЛ.