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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Зернов перешел в ЦСКА

«Металлург» обменял нападающего Дениса Зернова в ЦСКА, получив взамен форварда Руслана Исхакова. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Денис Зернов перешел из магнитогорского «Металлурга» в московский ЦСКА.

Зернову 29 лет, он играл в составе «Металлурга» с 2021 года. В прошедшем сезоне КХЛ хоккеист провел 49 игр в регулярном чемпионате, набрав 22 очка (11 заброшенных шайб + 11 передач). В плей-офф Зернов сыграл в 6 матчах, в которых отличился двумя результативными передачами. В составе магнитогорской команды нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. Ранее Зернов выступал за тольяттинскую «Ладу» и омский «Авангард», с которым в 2021 году стал победителем чемпионата КХЛ.

Исхакову 24 года, в прошедшем сезоне он провел 60 матчей в регулярном чемпионате за ЦСКА и набрал 29 (12+17) очков. В плей-офф форвард принял участие в 5 играх, в которых отметился 1 заброшенной шайбой и 1 передачей.