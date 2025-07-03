Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Куньлунь» будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене»

Китайский клуб «Куньлунь» будет выступать в предстоящем сезоне КХЛ на «СКА-Арене». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

«Континентальная хоккейная лига информирует об изменении домашней арены клуба “Куньлунь Ред Стар”. В сезоне-2025/26 команда примет матчи КХЛ на “СКА-Арене” в Санкт-Петербурге. Это изменение потребовало внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов. Дата публикации окончательной версии календаря будет сообщена дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Ранее КХЛ сообщала, что полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 4 июля.

«Куньлунь» выступает в КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года команда проводила домашние игры в Китае. С сезона-2020/21 клуб переехал в Мытищи из-за пандемии коронавируса. Средняя посещаемость домашних матчей «Куньлуня» в прошлом сезоне составила 2205 зрителей и стала самой низкой в КХЛ.

«СКА -Арена» построена в 2023 году и является самой большой хоккейной ареной в мире — она вмещает 21 500 зрителей. Первые официальные соревнования на ней состоялись в декабре 2023 года, тогда на арене прошли игры Матча звезд КХЛ.