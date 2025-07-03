«Куньлунь» будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене»

«СКА -Арена» построена в 2023 году и является самой большой хоккейной ареной в мире — она вмещает 21 500 зрителей. Первые официальные соревнования на ней состоялись в декабре 2023 года, тогда на арене прошли игры Матча звезд КХЛ.