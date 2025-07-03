«Куньлунь» будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене»

«Континентальная хоккейная лига информирует об изменении домашней арены клуба “Куньлунь Ред Стар”. В сезоне-2025/26 команда примет матчи КХЛ на “СКА-Арене” в Санкт-Петербурге. Это изменение потребовало внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов. Дата публикации окончательной версии календаря будет сообщена дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.
Ранее КХЛ сообщала, что полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 4 июля.
«Куньлунь» выступает в КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года команда проводила домашние игры в Китае. С сезона-2020/21 клуб переехал в Мытищи из-за пандемии коронавируса. Средняя посещаемость домашних матчей «Куньлуня» в прошлом сезоне составила 2205 зрителей и стала самой низкой в КХЛ.
«СКА -Арена» построена в 2023 году и является самой большой хоккейной ареной в мире — она вмещает 21 500 зрителей. Первые официальные соревнования на ней состоялись в декабре 2023 года, тогда на арене прошли игры Матча звезд КХЛ.