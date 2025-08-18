СКА забрал лучшего бомбардира «Спартака» с драфта отказов КХЛ

Напомним, «Спартак» поместил Голдобина в список отказов в субботу, 16 августа. В течение 48 часов любой клуб КХЛ мог предложить игроку продолжить карьеру в его системе.
29-летний Голдобин выступал за «Спартак» с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского «Металлурга». В феврале 2024 года нападающий установил новый рекорд «Спартака» по числу очков за сезон, превзойдя достижение Александра Кожевникова. В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 12 очков.
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. СКА проведет свой первый матч 6 сентября с «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», которая в сезоне-2025/26 будет являться домашней для китайского клуба.