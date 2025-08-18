СКА забрал лучшего бомбардира «Спартака» с драфта отказов КХЛ

29-летний Голдобин выступал за «Спартак» с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского «Металлурга». В феврале 2024 года нападающий установил новый рекорд «Спартака» по числу очков за сезон, превзойдя достижение Александра Кожевникова. В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 12 очков.