В пробе гендиректора клуба КХЛ нашли шесть запрещенных веществ

На момент предполагаемого нарушения Григоренко выступал за московский ЦСКА и входил в состав сборной России на одном из этапов Евротура. Сезон-2014/15 стал самым результативным в карьере нападающего — он провел 69 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ и набрал 64 (33+31) очка. Летом 2018 года Григоренко объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.