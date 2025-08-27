В пробе гендиректора клуба КХЛ нашли шесть запрещенных веществ

На прошлой неделе Григоренко был отстранен IIHF от любой спортивной деятельности на четыре года.
Причиной стала положительная допинг-проба, сданная в 2015 году, которая, по данным организации, была скрыта командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
— Расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), выявило доказательства, указывающие на наличие в предоставленном образце следующих запрещенных веществ: метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина. Эти вещества включены в запрещенный список WADA в категории «анаболические агенты и стимуляторы», — сказано в сообщении.
На момент предполагаемого нарушения Григоренко выступал за московский ЦСКА и входил в состав сборной России на одном из этапов Евротура. Сезон-2014/15 стал самым результативным в карьере нападающего — он провел 69 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ и набрал 64 (33+31) очка. Летом 2018 года Григоренко объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
В июле 2025 года Григоренко был назначен на пост генерального директора «Сочи». До этого на протяжении двух лет он занимал пост советника генерального директора «Лады» — клуба, где он начинал свою игровую карьеру.
Накануне президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Григоренко подаст апелляцию на решение о своей дисквалификации.