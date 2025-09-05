Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Шанхайские Драконы» представили форму на новый сезон КХЛ

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» представила форму на новый сезон КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: КХЛ

«Новая легенда о пути дракона начинается уже завтра», — этими словами пресс-служба «Шанхайских Драконов» сопроводила презентацию новой формы.

Первый матч «Шанхайские Драконы» проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА. Игра состоится 6 сентября и начнется в 17 часов по московскому времени.

7 августа китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» провел ребрендинг, сменив название на «Шанхай Дрэгонс». Ближайший сезон «драконы» проведут в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Команду этим летом возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан. В сезоне-2017/18 Галлан был признан лучшим тренером НХЛ. Он довел «Вегас Голден Найтс», который проводил дебютный сезон в лиге, до финала Кубка Стэнли, где «золотые рыцари» уступили «Вашингтону» (1−4). В 2021 году Галлан привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.