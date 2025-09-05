«Шанхайские Драконы» представили форму на новый сезон КХЛ

«Новая легенда о пути дракона начинается уже завтра», — этими словами пресс-служба «Шанхайских Драконов» сопроводила презентацию новой формы.
Первый матч «Шанхайские Драконы» проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА. Игра состоится 6 сентября и начнется в 17 часов по московскому времени.
7 августа китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» провел ребрендинг, сменив название на «Шанхай Дрэгонс». Ближайший сезон «драконы» проведут в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
Команду этим летом возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан. В сезоне-2017/18 Галлан был признан лучшим тренером НХЛ. Он довел «Вегас Голден Найтс», который проводил дебютный сезон в лиге, до финала Кубка Стэнли, где «золотые рыцари» уступили «Вашингтону» (1−4). В 2021 году Галлан привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.