«Шанхайские Драконы» представили форму на новый сезон КХЛ

Команду этим летом возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан. В сезоне-2017/18 Галлан был признан лучшим тренером НХЛ. Он довел «Вегас Голден Найтс», который проводил дебютный сезон в лиге, до финала Кубка Стэнли, где «золотые рыцари» уступили «Вашингтону» (1−4). В 2021 году Галлан привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.