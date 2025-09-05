Канадский форвард «Спартака»: Я очень люблю борщ

Канадский форвард «Спартака» Нэйтан Тодд рассказал, что всегда по приезде в Россию ест борщ и любит баню.
— После подписания контракта с «Салаватом» вы рассказывали, что попробовали водку, теперь говорите, что любите баню. С какими еще русскими традициями успели соприкоснуться?
— Я очень полюбил борщ. Каждый раз, когда прилетаю в Россию, первым делом ем именно борщ. Но есть и другие русские блюда, правда, не помню их названия, — сказал Тодд «Матч ТВ».
Напомним, Тодд провел в России сезон-2024/2025, играя в составе «Салавата Юлаева». За 68 матчей он набрал 51 очко. Теперь нападающий присоединился к стану московского «Спартака». Ранее он рассказывал, что у клубов похожая подготовка к сезону, и он успел сходить во все бани.
«В “Спартаке” система примерно такая же, как и в “Салавате”. А еще в Москве много бань, что для меня очень хорошо. Уже посетил ее здесь», добавил Тодд в разговоре с «Матч ТВ».
Новый сезон чемпионата КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября. Стартовый матч будет между командами «Трактора» и «Локомотива». Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом стал «Локомотив».