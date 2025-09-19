Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 19 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

От «Салавата Юлаева» и не ждали многого в этом сезоне. Все-таки состав у уфимцев не такой сильный, как год назад. Несмотря на сложный календарь, команда Козлова борется в каждом матче. Так, «Салават» победил в овертайме «Металлург», а недавно довел до дополнительного времени игру с «Авангардом» (2:3 ОТ), хотя уступал по броскам в 3-м периоде 5:16. Задача у Уфы в этом чемпионате простая — выйти в плей-офф. От «Ак Барса» ждут прогресса, то есть минимум выхода в полуфинал Кубка Гагарина.