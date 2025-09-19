Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 19 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:00 мск на стадионе «Татнефть Арена» в Казани. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первое в этом сезоне Зеленое дерби войдет в историю. Неожиданно «Ак Барс» и «Салават Юлаев» после 5 матчей занимают последние места в Восточной конференции. Казанцы набрали три очка на выезде, а дома проиграли три матча подряд в основное время. От «Автомобилиста» и «Металлурга» команда Гатиятулина пропустила по 6 шайб, а «Нефтехимику» два дня назад уступила 1:2. У «Ак Барса» большие проблемы с игрой, казанцы не создают достаточное количество голевых моментов, так что такие результаты логичны.
От «Салавата Юлаева» и не ждали многого в этом сезоне. Все-таки состав у уфимцев не такой сильный, как год назад. Несмотря на сложный календарь, команда Козлова борется в каждом матче. Так, «Салават» победил в овертайме «Металлург», а недавно довел до дополнительного времени игру с «Авангардом» (2:3 ОТ), хотя уступал по броскам в 3-м периоде 5:16. Задача у Уфы в этом чемпионате простая — выйти в плей-офф. От «Ак Барса» ждут прогресса, то есть минимум выхода в полуфинал Кубка Гагарина.
В прошлом сезоне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» 6 раз встречались в регулярке. Каждая из команд одержала по три победы. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры с осторожностью выделяют «Ак Барс» в этом матче. Победа казанцев в основное время оценивается в 1,90, а победа «Салавата Юлаева» — в 3,50. Тотал меньше 5,5 голов стоит 1,85, тотал больше 5,5 — 1,95. На ничью во всех периодах предлагают коэффициент 13.