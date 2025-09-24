Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» 24 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В прошлом сезоне «Сибирь» заняла 7-е место на Востоке и в первом раунде плей-офф довела серию с «Салаватом Юлаевым» до 7-го матча. На старте этой регулярки новосибирцы опережают уфимцев на 3 очка. Правда, 5 матчей из 6 команда Епанчинцева играла с «Амуром» и «Адмиралом». «Сибирь» покинули такие лидеры, как защитник Мерфи и форвард Бэк, но вместо них пришли не менее интересные новички. В первую очередь, речь про защитника Приски и нападающих Ткачева, Сошникова и Уилсона. Вратарь «Сибири» Красоткин сейчас один из лучших в КХЛ с процентом отражения бросков в 95%. А вот нападение подводит — лишь 9 голов в 6 играх.