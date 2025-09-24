Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» 24 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 15:30 мск и пройдет в Новосибирске в «Сибирь-Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прошлом сезоне «Сибирь» заняла 7-е место на Востоке и в первом раунде плей-офф довела серию с «Салаватом Юлаевым» до 7-го матча. На старте этой регулярки новосибирцы опережают уфимцев на 3 очка. Правда, 5 матчей из 6 команда Епанчинцева играла с «Амуром» и «Адмиралом». «Сибирь» покинули такие лидеры, как защитник Мерфи и форвард Бэк, но вместо них пришли не менее интересные новички. В первую очередь, речь про защитника Приски и нападающих Ткачева, Сошникова и Уилсона. Вратарь «Сибири» Красоткин сейчас один из лучших в КХЛ с процентом отражения бросков в 95%. А вот нападение подводит — лишь 9 голов в 6 играх.
«Салават Юлаев» продолжает терять игроков. Уфа вынужденно продала форварда Хмелевски в «Ак Барс», правда, сам нападающий не хочет ехать в Казань, предпочитая ей Омск. В любом случае это потеря для нападения «Салавата». Пока что у уфимцев 12 голов в 6 матчах, 3 набранных очка и последнее место на Востоке. Команда Козлова проиграла 4 матча подряд против «Автомобилиста», «Авангарда» и «Ак Барса». У «Салавата Юлаева» сейчас много молодежи в составе, кроме того, несколько хоккеистов выбыли из-за травм.
В личных встречах за последний год перевес на стороне «Салавата Юлаева». Уфимцы выиграли у «Сибири» 3 матча из 4 в регулярном чемпионате и 4 матча из 7 в плей-офф. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Сегодня букмекеры отдают предпочтение «Сибири». На итоговую победу хозяев можно поставить за 1,62, на итоговую победу гостей — за 2,35. Много голов от этих команд не ждут, тотал меньше 5,5 стоит 1,54. Такой вариант, как «Сибирь» победит и тотал голов меньше 4,5, оценивается в 4,50.