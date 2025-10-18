Матч СКА — «Локомотив» 18 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Смена тренерского штаба пока не повлияла на результаты СКА. При Ларионове петербуржцы набрали 16 очков в 15 матчах и занимают 8-е место в Западной конференции. В последних 7 матчах у СКА только одна победа — 2:1 с «Автомобилистом». И то, с несправедливо засчитанным решающим голом. После ухода Никишина, Григоренко, Грицюка и Демидова команде нужны новые лидеры. Пока новички Голдобин, Мерфи и Менелл не так заметны. Еще одна проблема в СКА не решена с прошлого сезона: нет сильного голкипера. В 15 матчах армейцы пропустили 42 шайбы. Отметим, что спецбригады СКА выглядят достойно, и по игре в большинстве, и по игре в меньшинстве команда входит в топ-10 в КХЛ.