Матч СКА — «Локомотив» 18 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 18 октября, СКА сыграет против «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч СКА — «Локомотив» начнется в 17:00 мск и пройдет в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге. В прямом эфире игру покажут «Кинопоиск» и КХЛ ТВ.

Смена тренерского штаба пока не повлияла на результаты СКА. При Ларионове петербуржцы набрали 16 очков в 15 матчах и занимают 8-е место в Западной конференции. В последних 7 матчах у СКА только одна победа — 2:1 с «Автомобилистом». И то, с несправедливо засчитанным решающим голом. После ухода Никишина, Григоренко, Грицюка и Демидова команде нужны новые лидеры. Пока новички Голдобин, Мерфи и Менелл не так заметны. Еще одна проблема в СКА не решена с прошлого сезона: нет сильного голкипера. В 15 матчах армейцы пропустили 42 шайбы. Отметим, что спецбригады СКА выглядят достойно, и по игре в большинстве, и по игре в меньшинстве команда входит в топ-10 в КХЛ.

«Локомотив» пришел в себя после двух поражений и во второй раз в сезоне обыграл новую команду Никитина — ЦСКА. Ярославцы лучше использовали моменты у чужих ворот, а, получив преимущество в счете, грамотно сыграли от обороны. Лидеры «Локомотива» снова проявили себя. Шалунов сделал дубль, а Радулов отметился голевой передачей. Пока «молчит» только Березкин, в 16 матчах у форварда 1-го звена ноль голов. Команда Хартли вернулась на первое место на Западе и отправилась в 3-матчевое турне.

«Локомотив» уже играл в этом сезоне против СКА. На своем льду ярославцы победили 4:2. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям в этой встрече. Победа «Локомотива» в основное время стоит 2,14, на ничью можно поставить за 4,30, а на победу СКА — за 3,10. Тотал меньше 5,5 оценивается в 1,68.

Локомотив
0:0
0:0, 0:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
31.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит