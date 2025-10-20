Московское «Динамо» обменяло Броссо в «Салават» за 1000 рублей

Хоккеист перешел в «Динамо» перед началом сезона-2025/2026. На счету 30-летнего канадца 12 матчей за клуб. В них он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ранее Броссо выступал за «Амур» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности нападающий провел в КХЛ 172 матча и набрал 81 (54+27) очко. В дебютном сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров «Амура» и попадал в топ-15 снайперов лиги с 23 голами за регулярный чемпионат.