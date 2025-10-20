Московское «Динамо» обменяло Броссо в «Салават» за 1000 рублей

Московское «Динамо» обменяло нападающего Девина Броссо в «Салават Юлаев» за денежную компенсацию. Об этом сообщил уфимский клуб.
Хоккеист перешел в «Динамо» перед началом сезона-2025/2026. На счету 30-летнего канадца 12 матчей за клуб. В них он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ранее Броссо выступал за «Амур» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности нападающий провел в КХЛ 172 матча и набрал 81 (54+27) очко. В дебютном сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров «Амура» и попадал в топ-15 снайперов лиги с 23 голами за регулярный чемпионат.
До КХЛ форвард играл Австрии, потом стал игроком команды «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. Там за 92 матча ему удалось заработать 26 очков. Он забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.
По информации журналиста Артура Хайруллина, «Салават» заплатит «Динамо» 1000 рублей за Девина Броссо. Форвард будет играть за уфимцев, расторгать его контракт не планируют.
«Салават Юлаев» с 8 очками расположился на 11‑й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче уфимский клуб завтра примет челябинский «Трактор».