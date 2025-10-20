КХЛ назвала тройку лучших игроков недели

В тройку лучших игроков минувшей недели вошли вратарь хабаровского «Амура» Максим Дорожко, защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Герман Точилкин.
Дорожко одержал две победы в трех матчах с коэффициентом надежности 1,62, отразив 95,7% бросков по своим воротам. В матче против тольяттинской «Лады» (3:0) 27-летний вратарь оформил третий в текущем сезоне шатаут. Для Дорожко это вторая подобная награда в карьере.
Шарипзянов отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами в трех матчах при суммарном коэффициенте полезности «+4». Также на счету 29-летнего защитника два силовых приема, шесть заблокированных бросков, один успешный отбор шайбы и один перехват.
Для Шарипзянова это девятая подобная награда в карьере, благодаря чему он сравнялся с рекордсменом лиги Кевином Даллмэном, выступавшим в КХЛ с 2008 по 2019 год за «Барыс» и СКА.
Точилкин впервые в карьере признан лучшим нападающим недели. В трех матчах он забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу, добавив к ним победным буллит в матче против СКА (3:2 Б). Также на счету 22-летнего нападающего шесть силовых приемов, четыре заблокированных броска, один успешный отбор шайбы и один перехват.
Лучшим новичком недели впервые признан нападающий череповецкой «Северстали» Илья Квочко, который отметился двумя заброшенными шайбами в трех матчах. 21-летний хоккеист стал автором победной шайбы в ворота ярославского «Локомотива» (4:3).