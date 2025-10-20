КХЛ назвала тройку лучших игроков недели

Точилкин впервые в карьере признан лучшим нападающим недели. В трех матчах он забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу, добавив к ним победным буллит в матче против СКА (3:2 Б). Также на счету 22-летнего нападающего шесть силовых приемов, четыре заблокированных броска, один успешный отбор шайбы и один перехват.