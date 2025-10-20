«Когда папа далеко»: хоккеисты КХЛ озвучили детские сказки

Для ребенка можно создать отдельный детский аккаунт — так в Яндекс Книгах будут показываться только соответствующие возрасту книги. А если у ребенка нет своего смартфона, можно включить детский режим на телефоне родителя: приложение скроет все взрослые книги, и ребенок их не увидит, но рекомендации во взрослом аккаунте не изменятся — алгоритм не будет учитывать детскую литературу.