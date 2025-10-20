«Когда папа далеко»: хоккеисты КХЛ озвучили детские сказки

Ко Дню отца Яндекс Книги представили проект «Когда папа далеко» с участием известных хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Николай Голдобин (нападающий ХК СКА), Дамир Шарипзянов и Вячеслав Войнов (защитники ХК «Авангард») озвучили популярные русские сказки, среди которых «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Елена Премудрая», «Иван Быкович» и другие. Сказки можно слушать в приложении Яндекс Книг, а также на умной колонке с Алисой.
Идея проекта связана с реалиями жизни хоккеистов: частые разъезды и игры на выезде нередко разлучают их с семьями. «Когда папа далеко» — это возможность сохранить эмоциональную связь между отцами и детьми, подарить малышам ощущение близости и заботы. Голоса хоккеистов теперь оживят страницы любимых народных сказок, а их дети смогут слушать папин голос каждый день, будто он рядом читает сказку на ночь.
«Было интересно попробовать себя в чём-то новом. Озвучка сказок — классный опыт. Во время записи представлял, что читаю их своей дочке. Надеюсь, детям понравятся аудиосказки — пусть слушают, улыбаются и чувствуют заботу» — поделился Николай Голдобин.
Для ребенка можно создать отдельный детский аккаунт — так в Яндекс Книгах будут показываться только соответствующие возрасту книги. А если у ребенка нет своего смартфона, можно включить детский режим на телефоне родителя: приложение скроет все взрослые книги, и ребенок их не увидит, но рекомендации во взрослом аккаунте не изменятся — алгоритм не будет учитывать детскую литературу.