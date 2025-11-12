Матч «Салават Юлаев» — СКА 12 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 17:00 мск и пройдет на «Уфа Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
«Салават Юлаев» сбавил ход в ноябре. У команды Козлова 3 поражения в 4 матчах. Уфимцы только что уступили дома «Ладе» 3:5, пропустив решающий гол за 20 секунд до конца времени. А до этого не смогли распечатать ворота «Нефтехимика». У «Салавата» много молодых игроков, отсюда и нестабильность в результатах. По словам Козлова, у команды сейчас слишком много потерь и ненужных удалений. Форвард Ремпал уже провел первый матч за Уфу, также в состав вернулся Жаровский, уезжавший в молодежную сборную. «Салават Юлаев» занимает 9-е место на Востоке, до идущего 8-м «Барыса» одно очко.
Результаты СКА удивляют в последнее время. У команды Ларионова тяжелый календарь, но она выиграла три матча подряд: у «Шанхая», московского «Динамо» и «Авангарда». Причем омичей СКА огорчил, когда те отмечали 75-летие клуба. Армейцы забили в первом периоде, а затем успешно отбивались весь матч — 1:0. Вратарь Иванов отразил 43 броска. У СКА есть проблемы с составом из-за травм нескольких хоккеистов. Поэтому клуб привлек молодежь и подписал форвардов Дюбе и Лайпсика. СКА по-прежнему на 9-м месте на Западе, при этом по очкам он уже не уступает ЦСКА (8-е место). Кроме того, у питерцев матч в запасе.
В прошлом сезоне СКА и «Салават Юлаев» обменялись домашними победами. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят в этом матче фаворита. Итоговую победу СКА можно взять за 1,76, а победу «Салавата» с учетом овертайма и буллитов — за 2,10. Тотал меньше 5,5 стоит 1,69, а меньше 4,5 — 2,33.
Виктор Козлов
Игорь Ларионов
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит