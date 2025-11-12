Матч «Салават Юлаев» — СКА 12 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Салават Юлаев» сбавил ход в ноябре. У команды Козлова 3 поражения в 4 матчах. Уфимцы только что уступили дома «Ладе» 3:5, пропустив решающий гол за 20 секунд до конца времени. А до этого не смогли распечатать ворота «Нефтехимика». У «Салавата» много молодых игроков, отсюда и нестабильность в результатах. По словам Козлова, у команды сейчас слишком много потерь и ненужных удалений. Форвард Ремпал уже провел первый матч за Уфу, также в состав вернулся Жаровский, уезжавший в молодежную сборную. «Салават Юлаев» занимает 9-е место на Востоке, до идущего 8-м «Барыса» одно очко.