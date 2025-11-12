Матч «Спартак» — «Локомотив» 12 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Спартак» — «Локомотив» начнется в 19:30 мск и пройдет в «Мегаспорте». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
6 дней назад эти команды встречались в Ярославле, теперь «Спартак» принимает «Локомотив» в Москве. Первый матч в сезоне остался за ярославцами — 5:2. Исход встречи решился во втором периоде, когда «Локо» забил сразу 4 гола. Ярославцы лучше действовали на чужом пятаке, а защитники и вратарь красно-белых не могли им помешать. Дублем в этом матче отметился Шалунов, а у «Спартака» две шайбы при счете 0:5 забросил Ружичка. По словам Хартли, первое звено «Локо» Каюмов — Шалунов — Березкин провело лучший матч в сезоне.
«Спартак» ответил на это поражение победой над «Сибирью» (6:3). В этой встрече отличился Мальцев, набравший три очка. Красно-белые часто проводят результативные матчи, они много пропускают и много забивают. У «Локомотива», напротив, лучшая оборона в лиге, а атака забивает не меньше «Спартака». У красно-белых выбыли из строя Порядин и Рубцов, центрфорвард Морозов тоже пока не готов играть. «Локо» остался до конца сезона без защитника Сергеева, кроме того, травму получил нападающий Волков. Ярославцы с 36 очками лидируют в своей конференции, «Спартак» с 29 очками занимает 6-е место.
Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Победа «Локомотива» в основное время стоит 2,00, а успех «Спартака» — 3,40. На тотал меньше 5,5 можно поставить за 1,78, на больше 5,5 — за 2,08.
Алексей Жамнов
Боб Хартли
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит