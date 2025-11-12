Матч «Спартак» — «Локомотив» 12 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» ответил на это поражение победой над «Сибирью» (6:3). В этой встрече отличился Мальцев, набравший три очка. Красно-белые часто проводят результативные матчи, они много пропускают и много забивают. У «Локомотива», напротив, лучшая оборона в лиге, а атака забивает не меньше «Спартака». У красно-белых выбыли из строя Порядин и Рубцов, центрфорвард Морозов тоже пока не готов играть. «Локо» остался до конца сезона без защитника Сергеева, кроме того, травму получил нападающий Волков. Ярославцы с 36 очками лидируют в своей конференции, «Спартак» с 29 очками занимает 6-е место.