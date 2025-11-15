СКА — «Металлург» 16 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В гости к армейцам с берегов Невы приезжает лучшая команда КХЛ. «Металлург» с 42 очками после 26 матчей лидирует не только на Востоке, но и во всей лиге. Команда Разина выиграла 5 матчей подряд, в том числе на Дальнем Востоке у «Адмирала» и «Амура». 12 ноября «Магнитка» остановила разогнавшуюся «Ладу». «Металлург» уступал 3:4 после двух периодов, но Пресс, Ткачев и Канцеров добыли победу в основное время. Разин вернул в состав Кузнецова, и звездный форвард набрал одно очко за голевую передачу. «Металлург» первым из клубов КХЛ забил 100 голов в этом сезоне, это лучшее нападение лиги (3,92 гола в среднем за матч).