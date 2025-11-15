СКА — «Металлург» 16 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч СКА — «Металлург» начнется в 17:30 мск и пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».
СКА в ноябре выдал серию из трех побед, но недавно она прервалась в Уфе. Команда Ларионова уступила «Салавату Юлаеву» 1:2. СКА лучше провел первый период, забил в большинстве, перебросал уфимцев 16:6, однако после этого потерял инициативу в матче. По словам Ларионова, тут сказалась усталость игроков и размеры площадки в Уфе. СКА продолжает биться за попадание в первую восьмерку. Сейчас у петербуржцев 26 очков после 25 матчей. Столько же очков у идущего на 8-м месте ЦСКА, но СКА провел на одну игру меньше.
В гости к армейцам с берегов Невы приезжает лучшая команда КХЛ. «Металлург» с 42 очками после 26 матчей лидирует не только на Востоке, но и во всей лиге. Команда Разина выиграла 5 матчей подряд, в том числе на Дальнем Востоке у «Адмирала» и «Амура». 12 ноября «Магнитка» остановила разогнавшуюся «Ладу». «Металлург» уступал 3:4 после двух периодов, но Пресс, Ткачев и Канцеров добыли победу в основное время. Разин вернул в состав Кузнецова, и звездный форвард набрал одно очко за голевую передачу. «Металлург» первым из клубов КХЛ забил 100 голов в этом сезоне, это лучшее нападение лиги (3,92 гола в среднем за матч).
СКА и «Металлург» еще не встречались в этом сезоне. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение «Металлургу». На победу гостей в основное время предлагают коэффициент 2,10, на победу СКА — 3,10. Тотал больше 5 стоит 1,61, тотал больше 5,5 — 2,00.